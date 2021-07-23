Министр спорта России направил послание российским спортсменам на Олимпиаде в Токио

Москва, 23 июля. / ТАСС /. Министр спорта России Олег Матицын заявил в пятницу, что убежден, что российские спортсмены продемонстрируют свое мастерство и одержат долгожданные победы на Олимпийских играх в Токио.

«Мы долгие пять лет ждали начала одного из важнейших спортивных событий в мире. Вскоре вы примете участие в, пожалуй, самом важном событии в вашей жизни. В то же время мы преданные болельщики сборной России будут искренне поддерживать вас перед экранами наших телевизоров. Во всем мире российских спортсменов хвалят за их самоотверженность, отвагу и бескомпромиссную волю к победе. Я убежден, что вы продемонстрируете свое мастерство и добьетесь многолетних результатов. ждал побед в предстоящем чемпионате », – сказал он.

«Все мы знаем, что Игры пройдут в условиях беспрецедентных ограничений: впервые иностранные болельщики не будут на трибунах, чтобы поддержать своих любимых спортсменов. Ситуация для российских спортсменов еще более тяжелая, так как вам придется поддерживать Государственная честь во время двухлетнего запрета на использование государственного флага и гимна. Но, несмотря на все ограничения, российские болельщики сделают все возможное, чтобы вы почувствовали колоссальную поддержку, которая будет мотивировать вас показывать самые высокие результаты, – подчеркнули министр.

По его словам, он уже гордится каждым членом сборной России. «Самые выдающиеся спортсмены завоевали право представлять нашу страну на Олимпийских играх после серии отборочных турниров и упорных тренировок. Ваша самоотдача и энтузиазм показывают, насколько важно целеустремленно и никогда не сдаваться», – добавил Матиссен. .

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио в этом году с 23 июля по 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов медалей по 33 видам спорта.

Российские спортсмены соревнуются в Токио под флагом и эмблемой Национального олимпийского комитета России (ОКР), а не под государственным флагом и гербом. Также запрещено использование государственного гимна России на Олимпийских играх в Японии. Команда ОКР состоит из 335 спортсменов, в том числе 185 женщин и 150 мужчин.