Министр цифровой трансформации Украины выступил с программной речью на EBU NTS

Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины по вопросам инноваций, образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации

Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины по вопросам инноваций, образования, науки и технологий, а также министр цифровой трансформации, будет специальным приглашенным основным докладчиком на симпозиуме по сетевым технологиям EBU в этом месяце. Он расскажет о цифровой трансформации страны, начавшейся еще до войны с Россией и продолжающейся, несмотря на сложные обстоятельства.

В то время как NTS фокусируется на последних разработках в инфраструктуре производства медиа, сетевых и облачных технологиях, выступление г-на Федорова предоставит участникам возможность узнать о другом наборе технических проблем. С созданием специального министерства в 2019 году Украина приступила к амбициозной программе цифровой трансформации, охватывающей такие области, как электронные услуги и электронная демократия, электронная идентификация, цифровая инфраструктура и кибербезопасность. Задача оцифровки государственных услуг стала более актуальной после российского вторжения, когда необходимо дать возможность гражданам вести свой бизнес без лишних поездок.

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Мероприятие пройдет в Женеве 15 и 16 мая, и первый день будет посвящен ключевым словам, вариантам использования и технологическим обновлениям. Коллеги г-на Федорова по основным докладам представляют компании Nvidia и Microsoft.

В соответствии с новым подходом к 2023 году второй день будет проходить в формате, не связанном с конференцией, когда участники будут участвовать в определении повестки дня на это утро, представляя сессии по любым актуальным и важным для них темам.

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