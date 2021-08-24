Министр экономики России подчеркнул важность углеродно-нейтрального учета

Москва, 24 августа. / ТАСС /. Министр экономического развития Максим Решетников сказал ТАСС в интервью, что углеродный след российских компаний следует рассчитывать беспристрастно при определении размера углеродных пошлин, чтобы избежать ненужных преимуществ, которые производители получат от Европейского Союза или других стран.

«В последние годы многие компании модернизировали производство, и углеродный след российских компаний стал конкурентоспособным. Важно обеспечить его беспристрастный расчет и чтобы производители в Европейском Союзе или других странах не получали необоснованных преимуществ. [Carbon Border Adjustment Mechanism — TASS] В проекте не дается ответов на вопросы о том, какие проекты компании смогут рассчитывать и каковы способы взаимодействия для третьих стран. [our] Решетников сказал, что европейские партнеры могут предложить.

«Если реальная цель CBAM заключается не в создании новых барьеров в торговле, а, скорее, в борьбе с изменением климата, то сокращение выбросов углерода на каждый вложенный доллар должно быть главным критерием. В этом отношении для России важно иметь механизм, который позволит компаниям использовать деньги для сокращения выбросов углерода внутри страны. Это будет наиболее эффективным решением в борьбе с изменением климата, а также для глобальной повестки дня ».

Решетников сказал, что механизм разработан таким образом, чтобы увязать углеродный налог с фактической углеродоемкостью рассматриваемого продукта. «Чем больше углекислого газа выбрасывает промышленный объект, производящий конкретный продукт, тем больше должен будет заплатить импортер. Соответственно, налог будет варьироваться от компании к компании и даже от промышленного объекта к производственному объекту, даже если две компании поставляют Евросоюз с равным количеством товаров ».

Полный текст интервью размещен на сайте ТАСС.