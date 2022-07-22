Минфин США дал зеленый свет российским страховым выплатам от дефолта От Reuters

© Рейтер. ФОТО НА ФАЙЛ: Министерство финансов США в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 30 августа 2020 г. (Рейтер) / Эндрю Келли / Фото из файла



ВАШИНГТОН (Рейтер) — Казначейство США выпустило в пятницу специальное разрешение, позволяющее инвесторам со страховкой дефолта в России, известной как дефолтные свопы, получать свои платежи.

Процесс обычно простых своп-платежей по умолчанию был нарушен в июне, когда Вашингтон заявил, что его санкции в отношении России представляют собой полный запрет на покупку долга Москвы.

Инвестор, который покупает контракт CDS, обычно предоставляет базовый кредит банку или фонду, который его продал, дефолтные свопы меняются, когда происходит дефолт. Обычно это включает аукцион для установления цены, но в соответствии со штрафами обмен фактически незаконен.

Лицензия позволяет гражданам США покупать или получать российские облигации за два дня до объявленной даты аукциона и до восьми рабочих дней после его проведения.

Комитет, который устанавливает дату аукциона, должен собраться в понедельник в 13:00 по Гринвичу, на этой неделе он собирался трижды.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало две общие лицензии (отказ от прав), чтобы помочь Соединенным Штатам и другим глобальным инвесторам избавиться от воздействия России», — заявил представитель Министерства финансов, имея в виду Управление по контролю за иностранными активами, которое вводит санкции США. Управление по контролю за иностранными активами, которое вводит санкции США.

Этот шаг также позволяет финансовым учреждениям «облегчать, уточнять и урегулировать» вновь санкционированные транзакции, говорится на веб-сайте Казначейства https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/added/2022-07-22.

Аналитики подсчитали, что из-за проблем были задержаны свопы российского суверенного долга на сумму 2,5 миллиарда долларов.

«Это пример тонкой настройки санкционного аппарата, с которым Соединенные Штаты накопили большой опыт на протяжении многих лет», — сказал Джамал Эль Хинди, юрист Clifford Chance.

«Специальные лицензии, общие лицензии используются для того, чтобы убедиться, что общий эффект санкций заключается в том, чтобы делать то, что они хотят делать, а не предотвращать то, что они не хотят предотвращать», — сказал он.

Россия была объявлена ​​неплатежеспособной в прошлом месяце, хотя в мае она уже объявила дефолт, не выплатив дополнительные 1,9 миллиона долларов в виде процентов, которые были начислены по просроченным платежам ранее, когда западные санкции закрыли платежные каналы.

Неразбериха привела к тому, что инвесторы заставили Вашингтон предоставить пятничные положения, которые сопровождались еще одной «лицензией», разрешающей до 19 октября ликвидационные операции с ценными бумагами, выпущенными российскими организациями в соответствии с соглашениями, заключенными до 6 июня.

«Предоставление казначейством лицензии имело смысл и помогает выполнить цели дефолтных свопов и почему существуют инвестиции в кредитные свопы», — сказал Джей Осландер, партнер юридической фирмы Wilke Oslander.

«С финансовой точки зрения, это хорошие новости, и мы надеялись их увидеть».

Однако держатель российских дефолтных свопов сказал, что эти контракты могли быть урегулированы без изменения облигаций, и что отказ может закончиться в пользу продавцов страховой защиты, таких как американская инвестиционная компания Pimco, которой принадлежит большая часть этих контрактов.

Лицензия министерства финансов фактически позволяет американским компаниям покупать российские долговые обязательства, если эта покупка необходима для выплаты страховых платежей, а это означает, что такие компании, как PIMCO, могут оставаться в длинной позиции по государственным облигациям, которые в настоящее время торгуются с огромным дисконтом.

«(Это) кажется противоречащим тому, что пытаются сделать санкции», — сказал владелец кредитного свопа на условиях анонимности.

Pimco отказалась от комментариев.