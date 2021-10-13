Минэнерго не планирует возобновлять импорт из России и Беларуси

Минэнерго Украины не рассматривает вопрос коммерческого импорта из России и Беларуси на отопительный сезон.

«Минэнерго не рассматривает вопрос коммерческого импорта из России и Беларуси для прохождения запланированного отопительного сезона. Минэнерго предложило запретить Национальному комитету государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг, который импортирует из России и Беларуси», сообщили в Минэнерго статусОб этом сообщает Укринформ.

Между тем, что касается текущих темпов накопления угля, в министерстве отметили, что график накопления, который в августе увеличился почти вдвое, «обеспечивает возможность непрерывного прохождения осенне-зимнего периода в самых суровых условиях».

В ведомстве также указали, что вопрос о добровольных или принудительных ограничениях потребления электроэнергии не стоит в повестке дня.

Как сообщалось, Министерство энергетики ожидает, что запасы угля на ТЭС и ТЭЦ будут сбалансированы за счет импорта.

По состоянию на 4 октября запасы угля на украинских месторождениях (ТЭС) составили 713 тыс. Тонн, что на 8,2% меньше, чем на 27 сентября. По данным Минэнерго, в октябре Украина планирует импортировать 600 тысяч тонн угля, а его добыча достигнет 1,7 миллиона тонн.

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