Мирные жители Украины погибли от российских ракет и беспилотников

КИЕВ, Украина (AP) — В среду президент Украины опубликовал видео, в котором говорится, что российская ракета попала в жилой дом на юго-востоке Запорожья, убив по меньшей мере одного человека и еще семерых после того, как московские силы сбили беспилотники рано утром. В студенческом общежитии под Киевом.

На видео, опубликованном президентом Владимиром Зеленским в Telegram, запечатлен момент, когда камеры видеонаблюдения попали в девятиэтажный жилой дом на оживленной дороге.

Украинские СМИ сообщили о нескольких сообщениях о пострадавших домах с выгоревшими квартирами, некоторые из которых были охвачены пламенем. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Гурдеев сообщил, что среди пострадавших двое детей, 25 человек нуждаются в госпитализации, трое находятся в критическом состоянии.

«Россия с жестоким варварством обстреливает город», — написал Зеленский под видео. «Стрельба ведется по жилым кварталам, где проживают мирные жители и дети».

Он призвал страны усилить давление на Кремль, чтобы тот отказался от агрессии против Украины.

Город находится примерно в 100 км от Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе, которая ранее находилась под угрозой во время войны.

Россия отрицает, что наносила удары по жилым районам, хотя артиллерийские и ракетные обстрелы поражали жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Ежедневно

Ранее в среду ночным ударом беспилотника были частично разрушены средняя школа и два общежития в городе Ржищев к югу от украинской столицы, сообщили официальные лица. Неясно, сколько людей находилось в убежищах в то время.

По словам начальника областной полиции Андрея Небытова, из-под завалов пятого этажа общежития извлечено тело 40-летнего мужчины, более 20 человек госпитализированы.

Несколькими часами ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида покинул Киев после встречи с Зеленским, чтобы выразить поддержку Украине. Ранее в среду председатель КНР Си Цзиньпин покинул Москву. После встречи с президентом Владимиром Путиным для обсуждения его мирного предложения оно было отвергнуто Западом как бесперспективное.

Удары беспилотников и другие атаки России на гражданскую инфраструктуру вызвали резкую реакцию Зеленского.

«Более 20 иранских беспилотников-убийц, ракеты, многочисленные обстрелы и только последняя ночь российского террора», — написал он на английском языке в Twitter. «Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово «мир» в Москве, дается очередной приказ на такие преступные удары».

Запорожская областная администрация заявила, что две ракеты попали в жилой комплекс, заявив, что целью России было «терроризировать тысячи мирных жителей города».

«В Запорожье ад, — написал в телеграмме украинский депутат Алексей Гончаренко: — Военных объектов поблизости нет».

Владимир Рогов, представитель назначенной Москвой областной администрации оккупированной Россией Запорожской области, заявил, что здание было поражено ракетой украинской ПВО, запущенной для перехвата российской ракеты. Он не представил никаких доказательств в поддержку своего утверждения.

Российские официальные лица обвинили украинские ПВО в самых жестоких нападениях на квартиры в прошлом.

Войска ПВО Украины сбили 16 из 21 беспилотника, запущенного Россией. Восемь из них были сбиты недалеко от столицы, сообщили в городском военном управлении. Другие удары беспилотников пришлись на центрально-западную часть Хмельницкой области.

Кишида назвал российское вторжение «позором, подрывающим основы международного правопорядка» и пообещал «продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока на прекрасные украинские земли не вернется мир».

Он сообщил, что во время переговоров с Зеленским выразил «непоколебимую приверженность единству» Японии и стран «большой семерки» по отношению к Украине.

Высокопоставленный представитель правительства Японии сказал, что визит Кисиды был «очень значимым» для поддержки Киева Японией.

«Благодаря визиту премьер-министра Кисиды в Украину Япония смогла продемонстрировать свою решимость защищать основанное на правилах международное общество не только другим членам G-7, но и международному сообществу, включая Глобальный Юг (страны), — сказал Хирокадзу Мацуно.

Поездка Си привлекла внимание с момента его прибытия в Москву, откуда он покинул Россию рано утром в среду.

В совместном заявлении Россия и Китай настаивали на том, что урегулирование конфликта «должно учитывать законные интересы безопасности всех стран», повторив аргумент Москвы о том, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО направили войска, чтобы предотвратить превращение страны в противника. Русская крепость.

В среду Зеленский посетил военные позиции на востоке Донецкой области и вручил государственные награды защитникам разрушенного города Бахмут, который стал символом ожесточенного сопротивления Украины.

Министерство финансов Украины заявило, что согласовало с Международным валютным фондом кредитный пакет на сумму 15,6 млрд долларов, направленный на подъем экономики страны, пострадавшей от вторжения. Украинские чиновники надеются, что сделка с МВФ побудит их союзников также оказать финансовую помощь.

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