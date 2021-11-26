Мировые шахматные организаторы вынуждены перевернуть флаг российского шахматиста | Чемпионат мира по шахматам 2021

Руководящий орган шахмат был вынужден вступить в сенсационную битву накануне первой игры чемпионата мира в пятницу после того, как российский соперник был проинформирован о нарушении правил Всемирного антидопингового агентства.

С декабря 2019 года российский флаг, государственный гимн и «имя в любой форме» запрещено использовать на мировых мероприятиях в качестве наказания за допинговые нарушения. Однако руководящий орган Види придерживался мнения, что использование флага с надписью «Шахматная федерация России» будет в рамках правил.

Однако за несколько часов до того, как Ян Непомнящий сделал свой первый ход против Магнуса Карлсена в Дубае, официальным лицам ФИДЕ сказали, что такой флаг также нарушит правила Вада и, следовательно, должен быть заменен. Это означало, что доске пришлось произвести замену на последней минуте, когда Непомняхчи знал CFR, когда матч начался.

Эту историю подтвердил глава ФИДЕ Аркадий Дворкович, который сказал: «Да, мы поддерживаем связь с Wada. Мы несколько раз проверяли их. Возможно, наша команда в какой-то момент поняла, что мы можем узнать полное имя, но потом они сказал: «Нет, мы должны. Это аббревиатура. Это так просто».

Выступая за два дня до начала чемпионата мира, Непомнящий сказал, что разочарован тем, что не играет с российским флагом рядом со своим именем. «Ситуация в целом вызывает разочарование», — добавил он. «Страна технически не запрещена, но следует заменить гимн и флаг. Это очень печально. Но в то же время мое патриотическое чувство исходит изнутри».

Запрет был введен в отношении России после того, как ВАДА постановило, что власти намеренно стерли и изменили данные о допинге, хранящиеся в одной из московских лабораторий, чтобы предотвратить наказание спортсменов за прием запрещенных препаратов.

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Решение применяется к чемпионату мира по шахматам, потому что Международный олимпийский комитет признает ФИДЕ высшим органом, ответственным за регулирование этого вида спорта. Нарушение запрета может иметь серьезные последствия для Видьи.