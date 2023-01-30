Мировым лидерам, похоже, справедливо стыдно за то, как российский президент их раскрутил.

Путин против Запада В последнем сериале легендарной Нормы Перси есть все, что вы ожидаете от опытного режиссера-документалиста: правильное сочетание откровений, сказки, истории, драмы, криминалистического анализа и повествования. это Путин Украина Война и то, как Запад ее вел, стали понятны. Это потрясающе, и вы должны посмотреть это, чтобы понять, как мы оказались там, где мы сейчас.

На самом деле это настолько блестяще, что вы оказываетесь в неожиданном положении почти на краю своего кресла, слушая показания забытых идиотов, таких как бывший президент Франции. Франсуа Олланд; бывший председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу; Кэти Эштон, бывший заместитель министра иностранных дел ЕС. и многие бывшие военнослужащие, советники, политики, послы, которые обычно имеют травмирующий опыт прямого общения с Президент России Владимир Путин с годами.

В руках создателей архивные кадры приездов и отъездов министров на саммитах и ​​конференциях ЕС в Брюсселе и Минске выглядят как триллер, приправленный откровениями о том, что происходило за кулисами. Первый эпизод посвящен событиям, которые привели к первому российскому вторжению в 2014 году, когда они захватили Крым и восточную часть Донбасса при минимальном сопротивлении и наказании Запада и при максимальном разделении и хаосе Запада. Русские обманули и прорубили себе путь к победе. Когда Путин посещает крупную конференцию, и украинцы предъявляют ему неопровержимые доказательства того, что они захватили десятки российских солдат на своей территории, такие как удостоверения личности и официальные приказы, Путин придумывает серию питонических оправданий: украинцы это чинят; русские были «в отпуске»; или «заблудились» вдоль границы.

В другой раз, когда Путин отрицал, что российские войска без опознавательных знаков проникли в восточную Украину и оккупировали ее, Меркель сказала ему, чтобы он не был таким смешным, по словам очевидца. Однако отталкивать россиян она все же не собиралась, опасаясь эскалации и потери поставок газа. Европейский союз был полностью разделен, как и НАТО. В другом месте Барак Обама, кажется, звонит намеренно Россия «Региональная власть», что было особенно обидно для Путина, — и укрепила его позиции. Обама жестко говорил о санкциях, но, как и Германия, американцы тогда не просто посылали военную помощь и рисковали войной. Этому мы научились у ближайших советников Обамы в то время. Меркель и Обама не давали интервью сериалу, что понятно, потому что они так плохо от него отделались.

История продолжается

Путин их обманул. «Отрицание и ложь» были и остаются стандартным российским подходом, и единственный западный лидер, который, похоже, способен с этим справиться, — это Борис Джонсон. Это весело. К его чести, он пропустил смехотворную угрозу Путина нацелить на него крылатую ракету.

Кэмерон, Холланд, Баррозу и остальные глупые говорящие головы изображены в основном перед восхищенными книжными шкафами или внутри того, что выглядит как богато обставленные особняки. В сочетании с разбомбленными украинскими школами или танками, катящимися по крымским дорогам, это делает его несколько оторванным от кровавой реальности, которой допустили случиться.

Они, по крайней мере, справедливо стесняются того, как их подвезли. Почему-то, кажется, они думали только о том, что было политически целесообразным, никогда не веря Путину на слово, когда он пустился в одно из заявлений о том, что хочет вернуть себе контроль над Украиной. Баррозу, например, рассказывает, как он с открытым ртом слушал, как Путин сказал ему, что Украина была детищем ЦРУ и Европейской комиссии. Он признает, что европейские разногласия придали Путину смелости нажимать и нажимать.

Олланд почти, но не полностью извинился, сказав: «Европа по-прежнему сталкивается с угрозой своему единству. Когда мы сначала не наказываем жестко, мы вынуждены наказывать еще жестче позже. И это то, что происходит сегодня». Об этом не спорят. Мы можем только надеяться, что еще не слишком поздно, и следующий сериал Нормы Перси не будет называться «Как Путин победил Запад».