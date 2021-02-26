Мистер Потетто Хед сбивает Мастера с ног, как бы | его мама

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Нью-Йорк (AFP) – Это мистер Потетто Хед или нет?

В четверг Хасбро вызвал замешательство, когда объявил, что отказывается от «господина бренда», чтобы быть более инклюзивным, чтобы каждый чувствовал себя «желанным гостем в мире Potato Head». Она также сказала, что будет продаваться новый игровой набор этой осенью без лейблов «Мистер и миссис», которые позволили бы детям создать свой собственный вид картофельной семьи, включая двух матерей или дочерей.

Но позже в тот же день в своем твите Хасбро объяснил, что, хотя бренд изменится, настоящие персонажи Мистер и Миссис Картофельная Голова останутся живы и будут продаваться в магазинах. На фотографии, опубликованной в Твиттере, «мистер» и «миссис» менее заметны внизу поля, чем вверху.

«Хотя сегодня было объявлено, что торговая марка POTATO HEAD и ее логотип« MR »будут удалены. Я с гордостью подтверждаю, что MR. И Mrs. Potato Head никуда не денутся, а мистер и миссис Компания написала в Твиттере« Potato Голова “.

Твит появился после того, как в Твиттере распространилась новость о ребрендинге, и люди спрашивали, не изменит ли Барби свое имя после этого. Другой парень написал в Твиттере: «Я думаю, Hasbro нужно отпустить« Bro »и просто быть Has.