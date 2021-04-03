Мнение: Может ли Россия научить нас чему-нибудь об этническом федерализме? | Региональные перспективы | Мнение

Генри Сребник

Мнение гостей

Политологи стремятся понять события и процессы в одном месте, сравнивая их с их современными аналогами, по крайней мере, в одном другом сообществе.

Многие из причин, по которым мы изучаем курсы сравнительной политики, заключаются в том, что студенты могут сравнивать и противопоставлять политические системы в других местах с нашей и, возможно, думать о возможности адаптации некоторых из их характеристик к нашему союзу.

В России сложное и асимметричное федеративное устройство. Всего насчитывается 85 единиц, все они называются «субъектами союза».

Основная группа – это 46 областей, обычно названных в честь своего главного города, например, Свердловской или Волгоградской; У них есть население в основном русского происхождения. Это просто территориальные единицы, подобные американским или бразильским штатам, без какой-либо этнической окраски.

То же касается девяти стульев, таких как Камчатка или Краснодар. Их названия отличаются от названий областей, потому что они находятся в отдаленных приграничных районах, особенно в Сибири. Канадское сходство может быть похоже на Юкон.

Кроме того, существуют единицы с четко выраженной этнической базой, называемые республиками, которые обладают большей независимостью, чем другие типы юрисдикций.

Эти 22 республики варьируются от крупных этнических образований с «номинальной» национальностью, таких как Чечня и Татарстан, до небольших образований, созданных как дома для более мелких этнических групп. Некоторые из последних представляют собой даже карманы, расположенные внутри правильных овалов или чипсов.

Например, Адыгея является одним из таких образований, которые представляют коренные народы адыгов. По площади это пятый по величине федеральный округ России, территория которого расположена в Краснодарском крае.

Каждый район, независимо от его статуса, имеет избранного лидера – в областях и краях, губернаторов или глав администраций; В республиках это обычно президенты республики.

Независимо от типа и размера все 85 «субъектов» представлены делегатами как в Совете Федерации, так и в Сенате Федерального собрания на 170 мест, а также в российском парламенте. Палата представителей, Государственная Дума, в составе 450 членов, является выборным органом, представителем которого является население.

В моем курсе политической системы России я познакомил студентов с этой сложной системой. Затем я обратил их внимание на зловещее Шарлоттаунское соглашение 1992 года, в котором коренные народы должны были быть «третьей системой правления».

Шарлоттаунское соглашение значительно изменило бы статус групп коренного населения в Канаде. В соответствии с соглашением канадская конституция предусматривала право коренных народов на самоуправление. Более того, соглашение признало бы правительства коренных народов такими же, как федеральное и провинциальное правительства.

Существует положение о представительстве коренных народов в сенате, и сенаторы из числа коренных народов имеют ту же роль и полномочия, что и другие сенаторы.

Однако законодательство коренных народов должно соответствовать принципам «мира, порядка и надлежащего управления в Канаде» и могло подлежать судебному пересмотру в соответствии с Биллем о правах и свободах.

Помимо этих общих принципов, Шарлоттаунское соглашение не содержало каких-либо подробностей о точной форме, которую могла бы принять такая автономия. Более того, он предусматривал период дыхания, прежде чем они могли достичь права на самоуправление.

Это должно было дать федеральному правительству и провинциям время для обсуждения деталей. Но как бы это удалось на региональном уровне? В этой стране 633 заповедника, все в провинциях и территориях, как изюм в пироге. В каком будет их состояние? Это оставалось загадкой.

Но что, если мы примем российскую систему и сделаем их небольшими этническими республиками среди более крупных региональных образований, созданных поселенцами, прибывшими в эту страну? В конце концов, Нунавут – действительно политическое образование инуитов.

Так, например, Канесатаке, недалеко от Монреаля, станет Республикой Ирокез в провинции Квебек. Первая нация Цутина к юго-западу от Калгари стала автономной этнической политической системой. И так далее.

Некоторые из первых стран уже в реальном смысле идут по этому пути. В Британской Колумбии проживает 198 первых наций, что составляет около трети от общего числа жителей Канады. Нисга’а подписал в 1998 году договор с Канадой, и в рамках урегулирования примерно 2000 квадратных километров долины реки Насс на северо-западе Британской Колумбии были официально признаны их собственностью.

Район Ветсуветен в центре провинции в мае прошлого года подписал соглашение с федеральным и провинциальным правительствами, в соответствии с которым Оттава и Британская Колумбия признали права Ветсуветен и право собственности на свои земли.

То же самое с другими коренными народами могло бы создать более сложную федеративную систему, чем та, которая есть у нас сейчас, но это могло бы открыть всевозможные возможности для дальнейшего примирения.

Генри Сребник – профессор политологии Университета острова Принца Эдуарда.

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