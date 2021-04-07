Мнение: Почему США должны воевать с Россией или Китаем?

Патрик Бьюкенен

Автор Патрик Дж. Бьюкенен

В прошлый понедельник за один шестичасовой период НАТО провела 10 воздушных перехватов, чтобы затенить шесть отдельных групп российских бомбардировщиков и истребителей над Арктикой, Северной Атлантикой, Северным морем, Черным морем и Балтийским морем.

На прошлой неделе Москва также сообщила, что увеличивает численность своих войск в Крыму и на его границах с Украиной.

Джо Байден ответил. В своем первом разговоре с президентом Украины Владимиром Желенским Байден заверил его в «нашей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся оккупации Россией Донбасса и Крыма».

Хотя Украина не является членом НАТО и у нас нет договорных обязательств бороться за ее защиту, это близко к военной гарантии. Байден вроде бы говорит, что в случае перестрелки между Москвой и Киевом мы будем на стороне Киева.

На прошлой неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Россия ответит, если США направят войска на Украину.













Опять же, говорит ли Фиден, что если произойдет военный конфликт между украинцами и русскими в Крыму, Донецке или Луганске, США вмешаются военным путем на стороне Украины?

Такое обещание может привести к войне с Россией, обладающей ядерным оружием, в регионе, где у нас никогда не было серьезных интересов, и без одобрения единственного органа, уполномоченного объявлять войну, – Конгресса.

Между тем, риф Уитсон в Южно-Китайском море оккупирован Пекином, но, по словам Манилы, Китай собрал 220 военно-морских кораблей.

Крупнейший китайский заговор произошел после того, как министр иностранных дел Энтони Блинген объявил, что любое нападение на филиппинские самолеты или корабли, оспаривающее претензии Пекина на скалы и рифы Южно-Китайского моря в исключительной экономической зоне Манилы, будет поддержано Соединенными Штатами.

Блинкен сказал, что наше 70-летнее соглашение о взаимной обороне с Манилой распространяется на эти острова и рифы, некоторые из которых уже оккупированы и укреплены Китаем.

Очевидно, что если Манила применит силу для подтверждения своих заявлений и изгнания китайцев, мы будем сражаться ближе к нашим филиппинским союзникам. Это приравнивается к своего рода военной гарантии, которая вынудила британцев объявить войну Германии в 1939 году в связи с польским вторжением.

Две недели назад 20 китайских военных самолетов вошли в опознавательную зону Тайваня. Как пишет в Washington Times корреспондент по национальной безопасности Билл Герц: «Китай активизирует провокационные операции, нацеленные на региональных союзников США в Азии … увеличивая количество военных самолетов вокруг Тайваня и мобилизуя более 200 рыболовных судов возле спорных Филиппин».

«Китай также усилил напряженность в отношениях с Японией, объявив на прошлой неделе, что Токио откажется от всех претензий на оспариваемые острова Сэнкаку, необитаемую цепь островов, которой Япония управляет на протяжении десятилетий, но недавно Пекин заявил свои права на ее территорию.













«Самая провокационная провокация произошла 29 марта. Учения с участием 10 истребителей ВВС Народно-освободительной армии пролетели над зоной противовоздушной обороны Тайваня, что, по мнению аналитиков, было имитацией атаки на остров. Это произошло через три дня после предыдущего массовое боевое вторжение “.

Хотя Китай хорошо осведомлен о своих намерениях и претензиях в отношении Южно-Китайского моря, Восточно-Китайского моря и всех островов Тайваня, неясно, когда он намеревается проверить эти утверждения.

Что касается Соединенных Штатов, разве нынешний туман неясен в отношении того, можем ли мы сказать или нет, что Китай настаивает на своих требованиях избежать войны с величайшей державой на самом большом континенте Земли?

Если должны быть проведены красные линии, они должны быть установлены Конгрессом, который имеет право признать или объявить войну конституционному органу. И отвечайте на вопросы, чтобы избежать просчетов, которые привели к ужасным мировым войнам 20 века.

Являются ли рифы и скалы, на которые претендуют Филиппины в Южно-Китайском море, в отличие от Китая, в соответствии с Соглашением о взаимной безопасности США 1951 года? Если Манила стремится вернуть себе острова, оккупированные Китаем, имеем ли мы честь сражаться с Китаем от имени Филиппин?

Каков наш долг, если Китай решит захватить Сенкака? Присоединятся ли США к военным операциям с Японией, чтобы захватить или вернуть их?

Каковы наши обязательства перед Тайванем, если Китай стремится вторгнуться, вторгнуться или захватить морские острова Тайваня?

Джон Ф. Во второй дискуссии с Ричардом Никсоном в 1960 году Кеннеди написал, что Цимой и Мацу в Тайваньском проливе были неспособны сражаться с Китаем Мао.













Своими предупреждениями и угрозами Китай вынуждает Соединенные Штаты решать проблемы, которых мы стараемся избегать в максимально возможной степени.

Китай говорит, что это не престиж: эти острова наши!

Пора показать наши карты.

Патрик Дж. Бьюкенен – ​​автор книги «Войны в Белом доме Никсона: битвы, которые сделали и сломили президента и навсегда разделили Америку».

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