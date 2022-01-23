мнение | Прощай, Андре Леон Тэлли

Он рассказал мне об эпохе «Студии 54», когда работал на Энди Уорхола: «Я обедал один и не делал полосок кока-колы». «Я вовсе не был беспорядочным. Я был свирепым и умным и не обладал сексуальной энергией. Я хотел, чтобы люди любили меня, потому что я был умным, а не за мои черные сексуальные вкусы!»

Андре мог быть настолько веселым, что Том Форд собрал электронные письма и заметки своего друга в небольшую книгу, потому что они были «настоящими произведениями искусства».

«Когда он был взволнован, он был взволнован», — сказал Форд, который рассказал мне, что иногда получал четырехстраничное письмо на канцелярских принадлежностях отеля, выскальзывающих из-под его двери после показа мод. «Когда он что-то любил, он любил это. Когда он что-то ненавидел, он ненавидел это. Это никогда не было скучно».

Я познакомился с Андре после того, как он прислал мне письмо своим крупным почерком о колонке, которую я написала, когда моя мать, происходившая из семьи ирландских горничных, умерла в 2005 году. Он рассказал мне о своей покойной бабушке в Дареме, Северная Каролина. , Бенни Дэвис, горничная в мужском общежитии Университета Дьюка, которая воспитывала его с детства.