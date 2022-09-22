мнение | Путин в беде

Вечеринка войны была очень шумной с апреля, когда стало ясно, что российская армия не в состоянии вторгнуться в Киев и свергнуть правительство Зеленского. Самая скромная цель Москвы — завоевать Донбасс и обеспечить сухопутный мост с аннексированным Крымом — казалась невыносимым урезанием. Все это время российские ястребы извлекали выгоду из неожиданной звуковой палитры: изобилие Telegram-каналы, некоторые из которых имеют до миллиона подписчиков, управляются военными журналистами, связанными с российскими военными. В непрерывной череде комментариев каналы критикуют нерешительность правительства и призывают к широкомасштабному вторжению в Украину и массовой мобилизации российского народа.

Летом уровень наличности находился под контролем режима. Но ситуация начала меняться в августе, когда в Москве была убита Дарья Дугина, дочь одного из самых известных имперских идеологов России Александра Дугина. Виновные и цель нападения неизвестны. Но эффект был очевиден. Вызвав конфликт в одном из лучших районов столицы, убийство подтвердило мрачный, ястребиный взгляд на военные действия. После смерти г-жи Дугиной Партия войны использует ее «мученичество», чтобы возобновить призывы к тотальной войне в откровенных эсхатологических тонах.

Военный переворот последних недель сыграл в их пользу. Небезызвестный глава чеченского государства, Рамзан Кадыров, призвал к «самомобилизации», призывая региональные элиты набрать не менее 1000 граждан каждая и набрав в общей сложности около 85 000 новых солдат. лидер коммунистической партии Геннадий ЗюгановЕще одна ключевая фигура правых националистов, он призвал к «максимальной мобилизации сил и ресурсов» и призвал Кремль относиться к конфликту как к войне, а не как к «спецоперации». Евгений Пригожин, де-факто глава таинственной группы наемников, известной как «Группа Вагнера», вербовал заключенных для отправки на фронт.

Понятно, что их критика проникла. Хотя до массового призыва дело не дошло, «частичная мобилизация» г-на Путина, как он выразился, около 300 000 солдат является серьезным стимулом для партии войны. Точно так же планы проведения референдумов на оккупированных украинских землях — в Донецке и Луганске на востоке, в Херсоне и Запорожье на юге — призваны изменить условия конфликта таким образом, чтобы это устраивало ястребиных критиков президента. Есть также признаки того, что г-н Путин может пойти на эскалацию внутри страны, что еще больше перерастет в репрессии.