Многие татары-мусульмане сражались в русско-польской войне 1792 года и за защиту Польши.

В Варшаве величественный мемориал мертвым и мертвому востоку представляет собой груду религиозных символов — католических и православных крестов, а также еврейских и мусульманских символов — на плоской рельсовой тележке, установленной на рельсах.

«(Мусульманский) полумесяц существует рядом с (еврейской) звездой Давида, отражая многоэтнический и многоконфессиональный ландшафт восточного пограничного региона», — Катажина Горак-Сосновская, доцент Варшавской школы экономики SGH, Об этом сообщило агентство Anadolu. .

Мемориал воздвигнут в честь поляков, убитых и убитых на Востоке, в частности тех, кто был депортирован в трудовые лагеря в Сибири после советского вторжения в Польшу в 1939 году и жертв катынского расстрела 1940 года.

На каждом шпале у мемориала указаны названия мест, откуда польские граждане были депортированы для использования в рабстве в Советском Союзе, а также названия лагерей, колхозов и аванпостов ГУЛАГа, куда они направлялись.

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Мемориал, спроектированный Максимилианом Бискупским, расположен на пересечении улиц Мурановской и генерала Владислава Андерса в польской столице.

Бронзовый монумент высотой около 7 метров был спроектирован Бискупским в 1991 году и официально открыт 17 сентября 1995 года, в 56-ю годовщину советского вторжения.

Другие коды

В 2020 году татары установили мемориальную доску на стене Татарско-мусульманского кладбища в Варшаве по инициативе Высшей исламской коллегии Исламского религиозного союза Республики Польша и Татарского союза Республики Польша. Картина увековечивает память их предков, сражавшихся в защиту Польши.

Мусульманская община была открыта к столетию Варшавской битвы в 1920 году и была представлена ​​муфтием Республики Польша Томашом Мыскевичем.

Во время польско-большевистской войны 1920 года этот полк участвовал в боях на реке Висла в районе Блока и понес там большие потери. После его роспуска многие воины были переведены в Виленские Уланы XIII, где была создана татарская дружина. Полк участвовал в сентябрьской кампании 1939 года, по борьбе с вторжением.

Мусульмане в Польше

Мусульманский религиозный союз Польши (МСР), основанный в 1925 году, является старейшей мусульманской организацией в Польше. Он представляет, в частности, липкинских татар, которые жили в приграничных регионах между нынешней Польшей, Литвой и Беларусью с 14 века, что делает их одной из старейших мусульманских общин в Европе.

Исторически община служила Польше в различных войнах, в том числе в войне с армией короля Иоанна III Собеского, разгромившего Османскую империю в битве при Вене в 1683 году.

Большинство польских мусульман, которых сейчас, по оценкам, насчитывается от 20 000 до 25 000 человек, сегодня не являются липкинскими татарами. Сегодня большинство иммигрантов-мусульман прибывают из Сирии, Чечни, Ирака, Таджикистана или Бангладеш. Татар-липка насчитывается около 5000 человек.

В раннем средневековье арабские торговцы и путешественники были первыми мусульманами, прибывшими в Польшу. Один из них, Авраам бен Якоб, еврей еврейского происхождения, служивший на дипломатической службе халифа из Испании, оставил древнейшее из сохранившихся описаний Герцогства Польского, которым правил Мисько I как первое независимое польское государство.

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Однако история ислама в Польше началась в 14 веке с мусульманского поселения в Великом княжестве Литовском, которое тогда входило в состав Польской Конфедерации. Первыми мусульманами были татары Золотой Орды, которые часто были военнопленными.

Во время Грюнвальдской битвы 1410 года польско-литовское войско получило поддержку от претендента на чанский престол в Золотой Орде Джелал ад-Дина. После битвы многие его воины остались в Литве.

Позже татары пришли в Литву в пятнадцатом и шестнадцатом веках и в меньшей степени в семнадцатом веке. Численность татар в 17 веке в Великом княжестве Литовском и Короне оценивается примерно в 15 000 человек.

Татарам давали землю в обмен на военную службу. К первым татарским поселениям относятся Кулнулари, Козаклари, Мирислани, Продзиани и Сорок Татари.

Девятнадцатый век и далее

Мусульмане не получили свободы вероисповедания до Конституции от 3 мая 1791 года, но без политических прав. Только конституция Варшавского герцогства 1807 года, а затем Королевства Польского в 1815 году предоставила мусульманам полные политические права.

Во времена правления последнего короля РП Станислава Августа Понатовского татары принимали участие в коллегии адвокатов и многие участвовали в войне с Россией в 1792 году, он был командующим польской армией во главе с татарским генералом . Джозеф Беллак. Татары участвовали во многих сражениях во время восстания Костюшко 1794 г. После потери Польшей независимости в восстаниях приняли участие мусульмане.

После обретения Польшей независимости около 5500 мусульман жили в пределах польских границ, в основном в Новогрудском, Виленском и Белостокском воеводствах (губерниях), а небольшая мусульманская община проживала в Варшаве.

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Вторая мировая война и послевоенный период привели к существенному изменению положения мусульман в Польше. Польские татары были вытеснены и переселены на земли Сибири. Некоторые из них оказались в немецких концентрационных лагерях.

Многие татары сражались на Западном фронте в составе 2-го Польского легиона и на Восточном фронте в составе 1-й и 2-й польских армий.

После Второй мировой войны многие татары поселились в Великобритании, расширили свою колонию в Нью-Йорке и добрались до Австралии. Несколько семей обосновались в Турции.

Anadolu с дополнительным вкладом GVS News Desk