Многовековая эпопея о том, как появилась елка на русский Новый год — общество и культура

Москва, 1 января. / ТАСС /. Первые рождественские елки появились в России в период, который историки часто называют Смутным временем (1598-1613 гг.), После польского вторжения. После этого традиция не прижилась. Во время правления Петра Великого (1672-1725) строительство сосен началось в канун Нового года на Соборной площади в Москве и на Купеческом дворе (в то время аналог нынешних закрытых торговых центров). Этот обычай был заимствован у европейцев, проживающих в Немецком квартале Москвы.

29 и 30 декабря 1699 г. (19 декабря и 20 декабря по действовавшему в те дни юлианскому календарю) Петр Великий издал два указа — один о новой хронологической системе, а другой — о праздновании Нового года. Согласно указу, годы будут отсчитываться от дня рождения Иисуса Христа, а начало нового года будет отмечаться 1 января по обычаю, принятому в европейских христианских странах. До этого Россия придерживалась византийского календаря, который отсчитывает историческое время с момента создания мира (считается, что это было в 5509-5508 годах до нашей эры). По византийскому календарю первым днем ​​нового года было 1 сентября. Однако Петр Великий решил не принимать григорианский календарь, который был введен европейскими странами в 16 веке. В России хранился юлианский календарь.

Он приказал украсить главные улицы Москвы и дворянские дома соснами и ветвями. Празднование Нового года длилось семь дней, а завершился праздник костром, освещающим Красную площадь в Москве — место главных событий.

Ель была выложена и украшена к Рождеству, 25 декабря, и оставалась на месте до Нового года. Первоначально деревья украшали сладостями, фруктами, лентами и свечами. Позже они были украшены специальными игрушками, большая часть которых связана с библейскими историями: звенящими колокольчиками, звездами, праздничными лампами, фигурками ангелов и пастухов. Под елкой клали подарки для всех членов семьи — безошибочная отсылка к дарам волхвов. Позже игрушки из стекла стали привозить из Германии. В конце 19 века уже были доступны русские украшения из стекла и бус. Примерно в то же время страна заимствовала европейский обычай изготовления искусственных елок. При этом первоначальные детали были сделаны из кусков ткани.

Первая рождественская елка, предназначенная для всеобщего обозрения, была размещена на вокзале Санкт-Петербурга в 1852 году. После этого деревья начали устанавливать и украшать в других общественных местах.

Первая мировая война положила конец традиции рождественских елок. В 1915 году немецкие военнопленные, содержащиеся в госпитале Саратова, устроили рождественский праздник, который вызвал гневные комментарии в русских ежедневных газетах. Таким образом, император Николай II запретил обычай украшать елки на Рождество.

Освещая сагу о ели советских времен

После Октябрьской революции 1917 года запрет на Николая II был снят. Празднование традиций Рождества и Нового года будет продолжаться несколько лет. Для детей советских правительственных чиновников и работников коммунистической партии в Кремле у украшенных елок устраивали новогодние праздники. С началом антирелигиозной кампании в середине 1920-х годов торжества были объявлены своеобразным «буржуазным и религиозным» наследием и были запрещены в 1929 году.

28 декабря 1935 г. в газете Коммунистической партии «Правда» была опубликована статья, в которой содержался призыв пересмотреть «неправильный» запрет новогодних праздников и организовывать детские праздники и развлекательные мероприятия по всей стране. В Кремле прошла новогодняя вечеринка для детей и юношества. На мероприятии присутствовал типичный для России вымышленный персонаж — Дед Мороз (по-русски Дед Мороз). Год спустя к нам присоединился еще один вымышленный персонаж — Снегурочка.

23 декабря 1947 года Президиум Верховного Совета СССР (тогдашний советский национальный законодательный орган) объявил 1 января государственным праздником и выходным днем.

Почести за десятилетия

В 1930-х годах фабрики по всей стране начали массовое производство игрушек из дерева, но эти хрупкие и хрупкие изделия, сделанные из горячего стекла и расписанные вручную, были довольно дорогими. Многие семьи проявили большую находчивость в изготовлении самодельных украшений из картона, цветной бумаги и расписных еловых шишек. Большой популярностью пользовались игрушки из прессованной ваты. Его серийное производство продолжалось до середины пятидесятых годов прошлого века. На советских новогодних елках, помимо традиционных фигурок с изображением зверей и птиц, сказочных персонажей, снежинок и цветов, можно встретить орнаменты с изображениями Ленина и Сталина, игровые фигурки полярников, пионеров (советская версия Scouts and Boys . Девочек-скаутов) с рогами, дирижаблями, танками, тракторами, снопами пшеницы, початками, спутниками, космическими ракетами и т. Д. Пластик, который начали широко использовать при изготовлении новогодних игрушек в 1960-х годах, значительно снизил себестоимость производства, а, соответственно, и розничные цены.

Праздничная ель украшает Соборную площадь Кремля.

В центре Соборной площади Кремля ежегодно с декабря 1996 года ставят праздничную елку. В 2001-2004 годах из-за сильных морозов вместо настоящей использовалась искусственная инсталляция, похожая на дерево. Дважды привозили деревья из Великого Устюга, резиденции Деда Мороза, но доставка дерева в идеальном состоянии из густого леса за несколько сотен километров оказалась довольно сложной задачей, поэтому выбор деревьев начинался недалеко Москва. В настоящее время призыв к привлекательному отбору кандидатов раздается весной или в начале лета. Сначала внимательно изучаются изображения со спутников и космических вертолетов. Затем группа делегатов из администрации президента России направляется прямо на площадку, чтобы посмотреть на финалистов.