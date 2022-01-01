Множество угроз заставляет еврозону пережить еще один неспокойный год

Война на пороге, ультраправые у власти, разногласия по поводу долговых правил, и Европейский центральный банк застрял в тупике с инфляцией: 2022 год может быть чем угодно, но только не плавным переходом для еврозоны.

Цены уже растут, и по всему континенту распространились ограничения. Но даже если вирус будет окончательно побежден, впереди будет множество новых потенциальных угроз, которые, вероятно, подпитывают экономику блока еще одним неспокойным годом, если она вспыхнет. На рынках есть куда ориентироваться.

Среди политиков в Брюсселе возникнет напряженность в связи с расходами после коронавируса, Эммануэль Макрон будет противостоять избирателям во Франции, политическая нестабильность грозит возвращением в Рим, а Владимир Путин может использовать европейские поставки газа в качестве оружия, поскольку российские войска сосредоточиваются на границе с Украиной.

Следующий год должен был стать еще одним годом восстановления, но для Европы этот год может быть непростым 12 месяцев.

Правила битвы за долговые обязательства

Кропотливые разговоры о том, как изменить правила европейского долга для постпандемического мира, оставят прочный отпечаток на экономике региона. Ожидается, что напряженность между Севером и Югом резко возрастет из-за новых ограничений на расходы.

Соглашение Европейского союза о стабильности и росте (SGP) требует, чтобы страны ограничили накопление долга до 60 процентов ВВП, а дефицит — до 3 процентов — правила, действие которых было приостановлено до 2023 года из-за пандемии.

Однако южные страны блока считают, что возвращение к старому своду правил немыслимо в постпандемической Европе. Долг составляет более 150 процентов ВВП в Италии и более 110 процентов в Испании и Франции.

Горы государственного долга делают невозможным достижение текущих целей, и юг хочет большей гибкости в расходах, чтобы стимулировать рост за счет инвестиций. Но они встретят ожесточенное сопротивление с севера.

Паоло Джентилони, комиссар Европейского союза по экономике, призвал устанавливать лимиты долга для каждой страны, учитывая огромную разницу между такими странами, как Германия и Италия.

Бывший премьер-министр Италии предупредил, что правила ЕС «не могут объединить все страны», потому что «разница в коэффициентах долга слишком велика для этого».

Тем не менее, крайне осторожные скандинавские страны выступают против радикального изменения правил, которое позволит странам с крупной задолженностью брать больше займов. Организация по борьбе с заимствованиями Frugal Four в Австрии, Нидерландах, Дании и Швеции предупредила, что «снижение чрезмерных коэффициентов долга должно оставаться общей целью» в новых правилах.