Мобилизация России повышает актуальность потолка цен на нефть — советник президента Украины

Автор Сара Марч

БЕРЛИН (Рейтер) — Старший экономический советник президента Украины Владимир Зеленский сообщил агентству Рейтер, что первая мобилизация России со времен Второй мировой войны повышает актуальность ограничения цен на российскую нефть, чтобы сократить «кровавые деньги», которые поддерживают ее войну в Украине.

Отдельно Олег Устенко подверг критике обновленные директивы ЕС о санкциях в отношении поставок российского угля, которые, по его словам, могут позволить компаниям перемещать российский уголь в третьи страны, что не соответствовало первоначальному духу соглашения.

В среду, во время визита в Берлин в рамках турне по Европе для обсуждения санкций, он сказал, что сдвиг «неприемлем» и что он не может понять такого рода «гибкость».

«Россия ведет последний бой, поэтому мы должны быть более сплоченными, в том числе в политике санкций», — заявила Остенко. «Нам нужно урезать кровавые деньги режима, которые они используют для убийства наших людей».

Большая семерка богатых демократий пытается найти способы обуздать прибыльные доходы России от экспорта нефти после ее вторжения в Украину в феврале.

Несколько разных стран запретили импорт российской сырой нефти и топлива, но Москва смогла сохранить свои доходы за счет увеличения продаж сырой нефти в Азию, особенно в Китай и Индию.

«Большая семерка» надеется обуздать ее, установив глобальный потолок цен на российскую нефть, который она хочет объявить к 5 декабря, когда вступят в силу новые санкции ЕС, запрещающие импорт российской нефти.

«Мы движемся очень быстро с механизмом ограничения цен, и обсуждения близятся к завершению», — сказал Устенко.

Россия обязалась прекратить продажи в страны с механизмом ограничения цен. Остенко сказал, что не думает, что сможет довести дело до конца.

«У россиян нет другого выбора, кроме как следовать общим правилам рынка», — сказал он.

Отдельно Остенко заявил, что Украина смогла перевезти больше зерна, чем ожидалось в рамках заключенной при посредничестве ООН сделки по экспорту через Черное море. Война неизбежно сократит будущие урожаи из-за заминированных полей и сложности ухода за урожаем.

«Это просто еще один аргумент о необходимости прекращения войны», — сказал Устенко.

(Отчетность Сары Марш; редактирование Рэйчел Мур и Кэтрин Эванс)