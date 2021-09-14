Мобильные пользователи в России изо всех сил пытаются загрузить AppStore перед выборами

МОСКВА (Рейтер). Некоторым российским пользователям мобильных телефонов не удалось загрузить обновления из AppStore в понедельник, и Apple сообщила о сбое в обслуживании, поскольку власти пытались заблокировать запрещенное приложение для тактического голосования в преддверии парламентских выборов на этой неделе.

Кремль принимает жесткие меры в отношении онлайн-ресурсов, связанных с заключенным в тюрьму оппозиционного политика Алексея Навального, а также с технологиями, используемыми для обхода интернет-запретов, что приводит к массовым отключениям Интернета для российской общественности в преддверии голосования 17-19 сентября.

Государственный регулятор связи Роскомнадзор обратился к нескольким американским компаниям, включая Apple, с просьбой прекратить предоставлять команде Навального средства для обхода попыток блокировки. Приложение заблокировано из-за того, что этим летом движение Навального было запрещено как экстремистское.

В понедельник команда Навального заявила, что несколько человек сообщили о проблемах с загрузкой своего приложения, которое они хотят использовать для организации тактической избирательной кампании, чтобы нанести удар по правящей партии «Единая Россия» без помощи виртуальной частной сети.

«Роскомнадзор отключил установку обновлений приложений из AppStore в России», – написал в Telegram соратник Навального Леонид Волков.

Роскомнадзор не сразу ответил на запрос, подтверждающий, что его усилия по блокировке вызывают проблемы.

Служба поддержки Apple в России выявила перебои в работе AppStore с 11.00 (08.00 по Гринвичу) до 17.10, в течение которого, по ее словам, у пользователей могли возникнуть проблемы с сервисом. Apple не сразу ответила на запрос Reuters о комментариях.

(Репортаж Антона Зверева и Александра Мэрроу; редакция Стива Орловского)