Моддеры наконец-то добавили работающую функцию в Apex Legends

Узнай, что самое крутое падение титана Я был? Пилотирование гигантских роботов с духом. Знаешь, что будет дальше круче? Умение бегать по стенам. Так что это было очень давно очень странно Apex Legends, игра, действие которой происходит в той же вселенной, что и падение титанаВам не разрешено делать ни то, ни другое.

Официально, по крайней мере. Благодаря работе вкладчиков теперь они могут практически Он летит С помощью карт, как вы можете видеть в этом видео, размещенном MokeySniper ниже:

Посмотрите на них, идите! Apex Legends Это нормально, что бы это ни было, но если ты сможешь это сделать Это потрясающе Тогда мальчик, это будет Взрыв. И не позволяйте никому говорить вам, что это было бы “нарушением игры” или “совершенно несправедливо”, потому что, хотя подобные вещи явно не подходят для текущих карт, ничто не мешает вам мечтать о мире, где Apex Legends Карты созданы с учетом этой способности.

К сожалению, скриншоты, сделанные выше, нельзя скачать или начать играть; Он был взят из «модифицированной версии Apex, полностью отдельной от основной игры», без онлайн-лобби, и даже MokeySniper при размещении клипа не был связан с ним, потому что «поскольку он не является официальным и не сертифицирован EA и Respawn .. .. существует неизвестный риск возможного бана.

Спасибо компьютерные игры!

в начале прошлого месяца, Apex Legends Он был фактически отключен хакерами, которые утверждали, что атаковали игру в попытке «спасти» Titanfall.

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Если бы вы взглянули на хэштег #Titanfall в Твиттере, вы бы увидели постоянный поток разбитых сердец.

После нескольких часов неожиданно отличной одиночной кампании в Titanfall 2 есть миссия, в которой все вращается. Правила меняются, история расширяется, и игра набирает обороты. Эта задача называется «Следствия и причина», и она действительно хороша.