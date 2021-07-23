Мое большое приключение на море и на поезде – Газеты Сент-Луис Коул

Был июль, когда я сошел с маленького корабля в Русской Америке. Шел 1947 год, и сейчас земля называется Аляска, что на коренном алеутском языке означает «Великая земля». Эта территория была куплена у России в 1867 году и оставалась американской территорией до 3 января 1959 года, когда она была принята в Союз как сорок девятая страна.

Моя мать, мой младший брат и я прибыли в Сьюард, Аляска, несколько дней спустя через внутренний переход на корабле из Сиэтла. Это был не огромный круизный лайнер, а небольшой пароход с грузом и около 200 пассажиров. Мне было 10 лет, а моему брату 8.

В то время внутренний переход был опасным путешествием. В феврале прошлого года во время сильной метели, сопровождавшейся сильным ветром, судно село на мель. Несколько лет спустя, в июле 1952 года, он столкнулся с греческим пароходом, в результате чего погибли двое членов его команды.

Нам с братом пришлось использовать свое воображение на корабле, потому что на корабле, в отличие от современных круизных лайнеров, не было развлекательного директора, который бы занимал время.

Одним из волнующих дней были учения по эвакуации. Все пассажиры и члены экипажа должны были надеть спасательный плот, пройти в разные части корабля и встать рядом с спасательной шлюпкой. Это должно было подготовить всех на борту к чрезвычайным ситуациям.

Волнение другого дня было увидеть китов. Пассажиров вызвали на палубу, чтобы увидеть крупных млекопитающих, некоторые достигали 115 футов в длину.

На их головах есть надувное отверстие. Член экипажа наблюдал за китами, когда они выталкивали воду из норы, поднимая носик в воздух. Наблюдение за китами вызвало большой интерес у пассажиров, которые никогда раньше не видели таких крупных млекопитающих.

Из Сьюарда мы поехали по железной дороге до нашего конечного пункта назначения – угольного лагеря под названием Сунтрана. В 1947 году поезд был основным видом транспорта на Аляске. Whistlestops были повседневной частью жизни поездов. Поезд доставлял домовладельцев с их сумками, коробками с продуктами и припасами по рельсам. Этим домовладельцам придется ехать на лошади или машине по пустынной грунтовой дороге в отдаленный дом.

Мы вышли из поезда в Хили, небольшом поселке, расположенном в 78 милях к юго-западу от Фэрбенкса. Оттуда мы поехали на Doodle Buggy, похожем на грузовик, но с большими круглыми металлическими фланцами, которые позволяют ему передвигаться по железным дорогам, в Сонтрану. Он должен был оставаться в моем доме на четыре года, пока я не закончил гимназию.