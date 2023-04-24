Можете ли вы назвать цену качественной RPG? Да, и он все время растет

PC Gamer недавно организовал Круглый стол РПГ Ветераны, такие как Павел Саско из CD Projekt Red (директор миссии Cyberpunk 2077) и Майк Лейдлоу (ведущий дизайнер серии Dragon Age), сосредоточились на некоторых из самых больших проблем, преследующих жанр сегодня.

Постоянно растущая гонка вооружений в пространстве AAA, особенно в отношении цены на передовые технологии, первоклассных разработчиков и завышенных ожиданий игроков, была названа движущим фактором, на который необходимо обратить внимание. Киберпанк является символом этой проблемы (на производство которого ушло более 310 миллионов долларов), и Пауэлл описывает ситуацию немного более красочно: «Когда дело доходит до тройного А, я думаю, мы просто упираемся в горизонтальную стену, и мы очень скоро врежемся в эту стену».

Как заядлые геймеры, мы многого ожидаем от обширных, захватывающих и эстетически привлекательных ролевых игр (и современных однопользовательских игр в целом). Суровая правда заключается в том, что видеоигры уже являются очень дешевой почасовой формой развлечения, и нам придется платить за них больше, если мы хотим, чтобы они продолжали выходить за рамки возможного.

Самой большой проблемой для современных разработчиков ролевых игр является управление ожиданиями игроков, что часто оказывается проигрышной битвой с самого начала, говорит Лейдлоу, отмечая: «Как только вы предлагаете что-то, что начинает казаться кинематографичным, вы, по сути, вызываете сравнение с более кинематографичным. Так что вы как бы не отстаете от Naughty Dog или Cyberpunk».

Конечно, не каждая ролевая игра должна быть бюджетной ААА, и Павел указывает на Disco Elysium как на недавний пример новаторской ролевой игры, созданной за относительную плату. Это связано с тем, что он полагается на разветвленную нисходящую структуру повествования и приверженность к отрывкам высококачественного письма. Слова, в конце концов, дешевы.

Тогда, возможно, было бы лучше, если бы потребители с большим и лучшим опытом ролевых игр подготовились к грядущей экономической необходимости. Потому что между стоимостью больших, гладких ролевых игр и геймерами, все еще застрявшими в ценнике в 70 долларов, есть что предложить. Вы бы положили свои деньги, где ваш рот? Или ищете развлечения в другом месте? Назовите свою ставку в разделе комментариев ниже.