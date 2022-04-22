Может ли экономика Техаса позволить себе прекратить торговлю с Россией? Обсуждение законодателей

Остин (NEXTAR) — в Капитолии штата в среду, полдень. Дом международных отношений и экономического развития сКомитет был проинформирован О том, как прекращение торговли с Россией влияет на техасцев.

Это будет сделано в знак солидарности с УкраинаКак страна страдает от неоправданной войны с Россией.

Рэй Берриман, экономист, президент и главный исполнительный директор Berryman Group, изучил экономические последствия, которые это может иметь. По его словам, Техас в основном закупает нефть и продукты нефтепереработки в России — в прошлом году он импортировал продукции на 5 миллиардов долларов.

Берриман сказал, что государство в первую очередь экспортирует в Россию нефтяное оборудование, но наша экономика пока мало от него зависит.

Если бы мы прекратили торговлю с Россией сегодня, по оценкам, мы потеряли бы около 6 миллиардов долларов в общем объеме производства, что составляет менее 1% от общего объема торговли страны.

«Если ваш доход составляет 100 000 долларов, а кто-то получает 380 долларов — вам это не понравится», — сказал Берриман. «Но это, вероятно, не повлияет на то, что я купил в продуктовых магазинах на этой неделе. Бывают случаи, когда гуманитарные ситуации и геополитические ситуации могут потребовать что-то сделать».

Комиссия проводит еще одно слушание в мае. Оттуда рекомендации могут быть включены в предварительный отчет об обвинениях, который вы представляете спикеру Палаты представителей, чтобы, по сути, законодательно разорвать все связи с Россией.