Может ли Fortnite Season 6 вернуть оригинальную карту?

сейчас Это электронная игра 6 сезон переделывает классическую карту? Ряд недавних утечек и заметок указывают на то, что популярная видеоигра Battle Royale может вскоре вернуться на карту, существовавшую до Акта 2. В целом, за последние несколько месяцев появилось множество теорий и предположений, указывающих на то, что Epic Games работает именно над этим. Еще неизвестно, имеет ли какая-либо из этих теорий или предположений какие-либо достоинства, но они поддерживаются случайными слухами или утечками в том же направлении, и многие фанаты уже некоторое время стремились вернуться к старой форме карты. Время.

С момента запуска 6-го сезона в этом месяце специалисты по обработке данных обнаружили две вещи, добавленные в файлы игры: Динозавры И Метеоры. Тот факт, что динозавры и метеориты появились в файлах одновременно, определенно указывает на какое-то вымирание, хотя из-за утечек события кажутся более захватывающими, чем они иногда появляются.

Несколько теорий, которые ходят внутри Это электронная игра Общество предполагало, что динозавры будут добавлены на карту, а затем удалены каким-то астероидным событием. Однако, хотя утечки указывают на это как на возможность, они ничего не подтвердили.

Конечно, если бы произошло какое-то исчезновение / событие астероида, разумно подумать, что это разрушит существующую карту, проложив путь для новой карты. Кроме того, в финальном трейлере 6-го сезона есть локация перед главой «Счастливый Гамлет», которая дебютировала в 7-м сезоне в качестве замены Flush Factory.

Теперь в трейлере нет ничего, что подтверждало бы, что она – Счастливый Шлем, но неясно, кем она могла бы быть. Однако непонятно, почему «Счастливый Гамлет» находится в трейлере, если только вы не беспокоитесь о карте до Акта 2. Единственное объяснение состоит в том, что карта в трейлере предназначена исключительно для кинематографических целей, поэтому все в ней не имеет значения, что возможно. Конечно, но это не так увлекательно.

На данный момент все, что у нас есть, – это предположения. Сказав это, не стесняйтесь оставлять комментарий или два, чтобы сообщить нам, что вы думаете, или, в качестве альтернативы, напишите мне в Twitter. МустафаHosny О Боже, Аминь Дай мне знать там. Есть ли что-нибудь в этой теории? Хочешь увидеть Это электронная игра Вернуться к карте до главы 2 или даже к оригиналу?