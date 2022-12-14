Молдова намерена подать в суд на российский «Газпром» за невыполнение контрактов – вице-премьер

(Рейтер) — Молдова намерена подать в суд на российский «Газпром» (ГАЗП.ММ) Немецкое агентство Deutsche Welle со ссылкой на высокопоставленного чиновника заявило в среду, что оно не выполнило свои обязательства по контракту на поставку газа.

«Они просто игнорируют свои обязательства. Они за это заплатят», — заявил агентству вице-премьер Андрей Спино, добавив, что Молдова вынуждена покупать газ и энергию в других местах.

Молдова, одна из беднейших стран Европы, зависит от российского газа и сильно пострадала от роста цен после вторжения в Украину. Он втянут в давний спор по историческим долгам с «Газпромом».

«В том, что мы сейчас вынуждены покупать газ и электроэнергию на международном рынке, виноват «Газпром», и наши юристы сейчас прорабатывают детали, чтобы подать в суд на концерн за невыполнение своих обязательств по договору поставки газа», — сказал Спино. . Агентство. Он не стал уточнять.

В конце прошлого месяца «Газпром» отказался от своей угрозы сократить поставки газа, но заявил, что оставляет за собой право сократить или прекратить подачу газа в будущем, если Молдова не выполнит согласованные платежи.

В октябре Спино пожаловался, что «Газпром» не ведет себя как серьезный партнер.

(Отчетность Дэвида Юнггрена) Редактирование Криса Риза и Лесли Адлер

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