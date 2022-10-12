Economy

Моральная профессия: почему российские технократы молчат о войне?

12 октября, 2022
Marfa Fedoroa

В системе российского государственного управления задумчивость и атрофия – это, скорее, отвлечение внимания от результата, а значит, недостаток. Эффективность и лояльность — два главных критерия успеха.

С тех пор как их страна вторглась в Украину, группа получивших западное образование технократов, ответственных за управление российской экономикой, хранит гробовое молчание. Экс-министр финансов Алексей Кудрин, генеральный директор Сбербанка Герман Греф, президент Центробанка Эльвира Набиуллина и все другие неполитические технократы воздерживаются от публичной критики и остаются удобным источником информации для президента России Владимира Путина.

Они успешно управляют российской экономикой в ​​нынешних потрясениях, избегая при этом каких-либо политических действий. В результате их усилий финансовая система России остается относительно стабильной, несмотря на ужесточение санкций, а ВВП страны постепенно снижается, а не ожидаемый изначально коллапс. Кажется, что они могут справиться с кризисом, вызванным вторжением России в Украину, даже игнорируя его причину.

Молодые специалисты в администрации президента, государственных органах и министерствах, борющиеся за спасение российской экономики от проблем, вызванных передовым руководством страны, составляют новую элиту страны. Свободно владея иностранными языками и хорошо разбираясь в современных методах управления, некоторые из них после начала войны оставили свои посты и уехали за границу. Подавляющее большинство продолжают выполнять свои функции, приняв новые правила игры.

Мода на найм молодых талантов с хорошим знанием английского языка и практичностью вместо обычных партийцев или силовиков началась давно с Грефа, когда он был назначен министром экономического развития в 2000 году. Это оригинальная история бывшего вице-премьера Набиулиной министра Аркадий Дворкович, руководитель отдела по защите прав потребителей Райтс Вотч Анна Попова и другие государственные деятели. Затем Греф продолжил свою знаменитую управленческую революцию, перейдя на пост президента государственного Сбербанка.

Однако импульс к внедрению в России лучших управленческих практик не решил главной проблемы российского государственного управления: отсутствия прозрачной системы формирования и оценки показателей эффективности. Главным критерием успеха остается похвала от самого Путина или от кого-то еще из сферы власти. А руководство хвалит ответственных за выполнение работы, какой бы нравственной она ни была.

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Более того, руководство прекрасно понимает, что зачастую комплекс задач невозможно решить, придерживаясь существующих правил. Подчиненного никогда напрямую не попросят нарушить правила: ему могут даже напомнить о важности их соблюдения. Но когда находчивый и работоспособный сотрудник добьется желаемого результата, его не будут спрашивать, как он это сделал, а сотрудника, указавшего, что задача невыполнима, дисквалифицируют.

В этой системе чрезмерная инверсия и слияние во всяком случае отвлекают внимание от результата и, следовательно, являются недостатком. Эффективность и лояльность — два главных критерия успеха.

Российская система государственного управления изобилует неформальными практиками, которым не учат на административных курсах: приближенные к Кремлю бизнесмены обходят бюрократические процедуры, чтобы напрямую получить одобрение президента; Федеральная служба безопасности (ФСБ, правопреемница КГБ) может иметь собственное мнение по экономическому вопросу; и так далее.

Этим неформальным практикам молодые технократы учатся у своих старших коллег, как только они начинают работать и становятся частью социальной группы федеральных госслужащих, после чего становятся чужими и для всех других социальных групп. Это ключевой момент в формировании их личности. Главной отличительной чертой организованных групп незнакомцев является ощущение, что они обособлены и находятся в одной лодке. Складывается субкультура, включающая в себя более спокойное отношение к моральным нормам.

Этическая профессия технократа состоит из нескольких этапов. Во-первых, не уклоняться от этих неформальных практик, а вместо этого, набравшись опыта, начать их рационализировать, например, говоря, что люди в других социальных группах поступают намного хуже.

Следующий этап – реально участвовать в этих неформальных практиках, хотя бы частично, считая это уместным в строго определенное время и место. В этот период общепринятые моральные убеждения уже не применимы к работе.

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«Однажды, ожидая начала митинга, мы обсуждали строительство дороги и какую боль причиняет экспроприация земли для строительства. Сначала такой разговор звучал немного дико, но потом я привык. Это просто работа, в конце концов.Один депутат вспоминает министра, это не то, что мы берем это для себя: это для людей.

На третьем этапе такой образ мышления видится правильным, поскольку так его видят и другие члены социальной группы федеральных государственных служащих. Есть и элемент проактивности: «Чиновники в других странах делают точно так же».

В последнее десятилетие наблюдается тенденция к тому, что люди отказываются от своей карьеры в бизнесе и консалтинге, чтобы уехать работать в страну, движимые искренним желанием измениться к лучшему. Когда они переключались, они знали, что столкнутся со многими моральными компромиссами, но каждый из них рассматривался как необходимость продолжать свой карьерный рост, поддерживать свое положение и приносить пользу, сохраняя компетентность.

Эта привычка к компетентности во многом объясняет, почему большинство технократов не хотят покидать свои посты и публично осуждать войну. «После того, как налоги уплачены, мы все так или иначе поддерживаем государственную политику. Выбор либо уйти [Russia]Или просто продолжайте делать свою работу», — сказал звонку один из технократов.

Некоторые госслужащие считают, что, оставаясь на посту, они могут хотя бы сделать так, чтобы жизнь россиян не стала хуже, и тем самым, возможно, восстановить свое молчание о войне. Другой чиновник сказал: «Оставаясь в России, кроме как вне системы власти, повлиять на что-либо практически невозможно». «Конечно, я не сильно на что-то влияю отсюда и по большому счету, но я близок к действию, и, может быть, однажды я окажусь в нужном месте в нужное время, чтобы что-то изменить. «

Ориентация на эффективность распространяется даже на саму «специальную военную операцию». Вместо того, чтобы судить об этом с моральной точки зрения, технократы рассматривают это с точки зрения компетентности или ее отсутствия. Один из них сказал: «Эти дураки, конечно, могли бы быть более осторожными и гуманными: они могли бы искать мирных жителей, смотреть, куда падают ракеты, и более тщательно рассчитывать время бомбежек».

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«старик [Putin] Он дурак, что втянул нас в это. Одному Богу известно, о чем он думал. Но что мы можем сделать сейчас? Другой прокомментировал.

Никто из людей, с которыми мы говорили в этой статье, не поддержал вторжение в Украину. Но никто из них не был готов публично заявить о своем несогласии. «Это ничего не изменит и никому не поможет. И я буду бояться: а вдруг меня посадят?» — спросил один.

Заседание Совета безопасности России 21 февраля, за несколько дней до вторжения, показало, как изменилась система принятия решений в России. Коллективно-совещательная модель, при которой мнение окружения президента считалось важным, а иногда и окончательным, уступила место ситуации, при которой все решения принимаются только одним лицом — президентом.

Больше не нужно ориентироваться ни на общественные настроения, ни на правящие элиты, и благосклонность Путина даруется тому, кто готов предвосхищать его желания и неуклонно их выполнять. Недостатка в этих работниках в государственном аппарате нет. Новые правила игры не кажутся технократам нелогичными. Их профессионализм заменяется лояльностью.

А теперь мы видим, как они хладнокровно подписывают законы, обязывающие компании участвовать в спецоперациях, устанавливают нормы военной мобилизации и соглашаются объехать военные ведомства оккупированных частей Украины.

Проблема в том, что невозможно быть эффективным среди морального и институционального опустошения войны. Любой успех будет кратковременным. В конце концов, технократы сталкиваются с растущей нехваткой ресурсов, за которой следует разочарование и, наконец, экстремизм.

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