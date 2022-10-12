Моральная профессия: почему российские технократы молчат о войне?

В системе российского государственного управления задумчивость и атрофия – это, скорее, отвлечение внимания от результата, а значит, недостаток. Эффективность и лояльность — два главных критерия успеха.

С тех пор как их страна вторглась в Украину, группа получивших западное образование технократов, ответственных за управление российской экономикой, хранит гробовое молчание. Экс-министр финансов Алексей Кудрин, генеральный директор Сбербанка Герман Греф, президент Центробанка Эльвира Набиуллина и все другие неполитические технократы воздерживаются от публичной критики и остаются удобным источником информации для президента России Владимира Путина.

Они успешно управляют российской экономикой в ​​нынешних потрясениях, избегая при этом каких-либо политических действий. В результате их усилий финансовая система России остается относительно стабильной, несмотря на ужесточение санкций, а ВВП страны постепенно снижается, а не ожидаемый изначально коллапс. Кажется, что они могут справиться с кризисом, вызванным вторжением России в Украину, даже игнорируя его причину.

Молодые специалисты в администрации президента, государственных органах и министерствах, борющиеся за спасение российской экономики от проблем, вызванных передовым руководством страны, составляют новую элиту страны. Свободно владея иностранными языками и хорошо разбираясь в современных методах управления, некоторые из них после начала войны оставили свои посты и уехали за границу. Подавляющее большинство продолжают выполнять свои функции, приняв новые правила игры.

Мода на найм молодых талантов с хорошим знанием английского языка и практичностью вместо обычных партийцев или силовиков началась давно с Грефа, когда он был назначен министром экономического развития в 2000 году. Это оригинальная история бывшего вице-премьера Набиулиной министра Аркадий Дворкович, руководитель отдела по защите прав потребителей Райтс Вотч Анна Попова и другие государственные деятели. Затем Греф продолжил свою знаменитую управленческую революцию, перейдя на пост президента государственного Сбербанка.

Однако импульс к внедрению в России лучших управленческих практик не решил главной проблемы российского государственного управления: отсутствия прозрачной системы формирования и оценки показателей эффективности. Главным критерием успеха остается похвала от самого Путина или от кого-то еще из сферы власти. А руководство хвалит ответственных за выполнение работы, какой бы нравственной она ни была.

Более того, руководство прекрасно понимает, что зачастую комплекс задач невозможно решить, придерживаясь существующих правил. Подчиненного никогда напрямую не попросят нарушить правила: ему могут даже напомнить о важности их соблюдения. Но когда находчивый и работоспособный сотрудник добьется желаемого результата, его не будут спрашивать, как он это сделал, а сотрудника, указавшего, что задача невыполнима, дисквалифицируют.

В этой системе чрезмерная инверсия и слияние во всяком случае отвлекают внимание от результата и, следовательно, являются недостатком. Эффективность и лояльность — два главных критерия успеха.

Российская система государственного управления изобилует неформальными практиками, которым не учат на административных курсах: приближенные к Кремлю бизнесмены обходят бюрократические процедуры, чтобы напрямую получить одобрение президента; Федеральная служба безопасности (ФСБ, правопреемница КГБ) может иметь собственное мнение по экономическому вопросу; и так далее.

Этим неформальным практикам молодые технократы учатся у своих старших коллег, как только они начинают работать и становятся частью социальной группы федеральных госслужащих, после чего становятся чужими и для всех других социальных групп. Это ключевой момент в формировании их личности. Главной отличительной чертой организованных групп незнакомцев является ощущение, что они обособлены и находятся в одной лодке. Складывается субкультура, включающая в себя более спокойное отношение к моральным нормам.

Этическая профессия технократа состоит из нескольких этапов. Во-первых, не уклоняться от этих неформальных практик, а вместо этого, набравшись опыта, начать их рационализировать, например, говоря, что люди в других социальных группах поступают намного хуже.

Следующий этап – реально участвовать в этих неформальных практиках, хотя бы частично, считая это уместным в строго определенное время и место. В этот период общепринятые моральные убеждения уже не применимы к работе.

«Однажды, ожидая начала митинга, мы обсуждали строительство дороги и какую боль причиняет экспроприация земли для строительства. Сначала такой разговор звучал немного дико, но потом я привык. Это просто работа, в конце концов.Один депутат вспоминает министра, это не то, что мы берем это для себя: это для людей.

На третьем этапе такой образ мышления видится правильным, поскольку так его видят и другие члены социальной группы федеральных государственных служащих. Есть и элемент проактивности: «Чиновники в других странах делают точно так же».

В последнее десятилетие наблюдается тенденция к тому, что люди отказываются от своей карьеры в бизнесе и консалтинге, чтобы уехать работать в страну, движимые искренним желанием измениться к лучшему. Когда они переключались, они знали, что столкнутся со многими моральными компромиссами, но каждый из них рассматривался как необходимость продолжать свой карьерный рост, поддерживать свое положение и приносить пользу, сохраняя компетентность.

Эта привычка к компетентности во многом объясняет, почему большинство технократов не хотят покидать свои посты и публично осуждать войну. «После того, как налоги уплачены, мы все так или иначе поддерживаем государственную политику. Выбор либо уйти [Russia]Или просто продолжайте делать свою работу», — сказал звонку один из технократов.

Некоторые госслужащие считают, что, оставаясь на посту, они могут хотя бы сделать так, чтобы жизнь россиян не стала хуже, и тем самым, возможно, восстановить свое молчание о войне. Другой чиновник сказал: «Оставаясь в России, кроме как вне системы власти, повлиять на что-либо практически невозможно». «Конечно, я не сильно на что-то влияю отсюда и по большому счету, но я близок к действию, и, может быть, однажды я окажусь в нужном месте в нужное время, чтобы что-то изменить. «

Ориентация на эффективность распространяется даже на саму «специальную военную операцию». Вместо того, чтобы судить об этом с моральной точки зрения, технократы рассматривают это с точки зрения компетентности или ее отсутствия. Один из них сказал: «Эти дураки, конечно, могли бы быть более осторожными и гуманными: они могли бы искать мирных жителей, смотреть, куда падают ракеты, и более тщательно рассчитывать время бомбежек».

«старик [Putin] Он дурак, что втянул нас в это. Одному Богу известно, о чем он думал. Но что мы можем сделать сейчас? Другой прокомментировал.

Никто из людей, с которыми мы говорили в этой статье, не поддержал вторжение в Украину. Но никто из них не был готов публично заявить о своем несогласии. «Это ничего не изменит и никому не поможет. И я буду бояться: а вдруг меня посадят?» — спросил один.

Заседание Совета безопасности России 21 февраля, за несколько дней до вторжения, показало, как изменилась система принятия решений в России. Коллективно-совещательная модель, при которой мнение окружения президента считалось важным, а иногда и окончательным, уступила место ситуации, при которой все решения принимаются только одним лицом — президентом.

Больше не нужно ориентироваться ни на общественные настроения, ни на правящие элиты, и благосклонность Путина даруется тому, кто готов предвосхищать его желания и неуклонно их выполнять. Недостатка в этих работниках в государственном аппарате нет. Новые правила игры не кажутся технократам нелогичными. Их профессионализм заменяется лояльностью.

А теперь мы видим, как они хладнокровно подписывают законы, обязывающие компании участвовать в спецоперациях, устанавливают нормы военной мобилизации и соглашаются объехать военные ведомства оккупированных частей Украины.

Проблема в том, что невозможно быть эффективным среди морального и институционального опустошения войны. Любой успех будет кратковременным. В конце концов, технократы сталкиваются с растущей нехваткой ресурсов, за которой следует разочарование и, наконец, экстремизм.

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