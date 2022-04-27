Морской ветеринар для российского наркоторговца

В среду Россия и США провели драматический обмен пленными, обменяв морского пехотинца, находящегося в заключении в Москве, на осужденного российского наркоторговца, отбывающего длительный срок тюремного заключения в Америке, сообщили высокопоставленные официальные лица США и МИД России. .

Сделка-сюрприз могла бы стать заметным дипломатическим маневром даже в мирное время, но она была настолько экстраординарной, что состоялась потому, что война России с Украиной довела отношения с Соединенными Штатами до самой низкой точки за последние десятилетия.

В рамках обмена Россия освободила Тревора Рида, бывшего морского пехотинца из Техаса, который был арестован летом 2019 года после того, как российские власти заявили, что он напал на офицера, когда полиция доставила его в полицейский участок после ночной пьянки. Позже Рейд был приговорен к девяти годам тюремного заключения, хотя его семья утверждала его невиновность, а правительство США назвало его несправедливо задержанным.

Соединенные Штаты согласились вернуть Константина Ярошенко, российского летчика, отбывающего 20-летний срок в федеральной тюрьме в Коннектикуте за сговор с целью контрабанды кокаина в Соединенные Штаты после того, как он был арестован в Либерии в 2010 году и экстрадирован в Соединенные Штаты.

Россия добивалась его возвращения в течение многих лет, одновременно отвергая просьбы высокопоставленных американских чиновников об освобождении Рида, которому, по словам его семьи, приближался тысячный день заключения и чье здоровье в последнее время ухудшилось.

Высокопоставленный чиновник США, который не был уполномочен обсуждать этот вопрос по имени и говорил с Associated Press на условиях анонимности, назвал дело Рида одним из «главных приоритетов» администрации Байдена, в том числе из-за его здоровья. Чиновник отметил, что Ярошенко, приговор которого сейчас смягчен, уже отбыл большую часть своего срока.

«Это было трудное решение, но мы подумали, что оно того стоило», — сказал чиновник.

В МИД России заявили, что обмен Ридом и Ярошенко стал «результатом длительного переговорного процесса».

Двух заключенных обменяли в одной из европейских стран. Хотя официальные лица не уточнили, где был осуществлен перевод, за несколько часов до этого коммерческие системы отслеживания рейсов идентифицировали самолет ФСБ России, направлявшийся в Анкару, Турция. Бюро тюрем США также обновило свой веб-сайт ночью, сообщив, что Ярошенко больше не содержится под стражей.

Рейд возвращался в Соединенные Штаты вместе с Роджером Карцинсом, специальным посланником президента США по делам заложников.

Обмен пленными представляет собой высший уровень освобождения американца, ошибочно задержанного за границей, при администрации Байдена, и это происходит даже несмотря на то, что семьи задержанных, которые встречались с представителями администрации в течение прошлого года, описали это как замечательное при идее обмена. обмен.

В своем заявлении семья Ридов поблагодарила президента Джо Байдена «за то, что он принял решение вернуть Тревора домой», а также других представителей администрации и Билла Ричардсона, бывшего посла США в ООН, который, по словам семьи, ездил в Москву в те часы, когда до этого. Война на Украине началась с надежды на освобождение Рида.

Рид был одним из нескольких американцев, задержанных Россией, в том числе звезда WNBA Бритни Гренье, которая была арестована в феврале после того, как власти заявили, что обыск в ее сумке выявил производное каннабиса, и руководитель службы корпоративной безопасности Мичигана Пол Уилан, задержанный в тюрьме. Обвинения в шпионаже, по мнению его семьи, ложные. Было неясно, какое влияние могут оказать действия среды на их дела.

Родители Рида записали редкую частную встречу с Байденом и представителями администрации в прошлом месяце. Несколькими неделями ранее они стояли на пути его кортежа во время президентского визита в Техас, надеясь привлечь его внимание, а позже устроили демонстрацию у Белого дома с просьбой о встрече.