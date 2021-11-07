Москва подтвердила арест российского криптобизнеса в Амстердаме, в отчете упоминается ФБР – Bitcoin News

В МИД в Москве подтвердили, что власти Нидерландов арестовали гражданина России, работающего в сфере криптовалюты. Человек, участвовавший в создании двух криптовалютных бирж, был арестован в начале этого месяца, как сообщается, по приказу правоохранительных органов США.
Основатель российской криптовалютной биржи задержан в Нидерландах
Денис Дубников, соучредитель криптобирж Coyote Crypto и Eggchange, был задержан в Амстердаме 1 ноября. В сообщении криптографического новостного агентства Forklog цитируется пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, которая подтвердила распространение новостей в социальных сетях.
Первоначально гражданин России был задержан и помещен в изолятор аэропорта Мехико. Затем он сел в самолет, направлявшийся в Нидерланды, где в конечном итоге был арестован голландскими властями по запросу Федерального бюро расследований США (ФБР), говорится в сообщении.
По данным Facebook Почта Сообщение от 4 ноября Сергея Менделеева, генерального директора банковской платформы Indefibank, Соединенные Штаты добиваются экстрадиции Дубникова в связи с кражей криптовалюты в 2018 году. Считается, что часть цифровых средств прошла через кошельки, управляемые криптовалютой. обменный бизнес.
«Таким образом, несколько дней назад сложилась необычная ситуация с гражданином РФ Дубниковым Денисом Михайловичем. По совершенно непонятной причине он был задержан в аэропорту Мексики по прибытии и … его внезапно депортировали (именно депортирован!) в Амстердам … », – пояснил Менделеев, недоумевая, как такое могло случиться с российскими гражданами.
«Друзья мои, я думаю, есть повод спросить реакцию МИД России, может ли Мария Захарова сделает свой весомый комментарий?» Менделеев. В ответ на его звонок в социальных сетях Захарова подтвердила информацию о задержании Дубникова и добавила:
Российские дипломаты в Нидерландах оказывают помощь задержанному гражданину России, [they] Обратился в местные правоохранительные органы по вопросу соблюдения его прав.
Дубников арестован в связи с расследованием его крипто-бизнеса по борьбе с отмыванием денег
Новости об аресте Дениса Добникова появились после того, как Bloomberg на этой неделе сообщил, что его Eggchange является объектом расследований по борьбе с отмыванием денег в Европе и США. Дело следует за занесением в черный список другой российской криптофирмы по аналогичным обвинениям. В сентябре Казначейство США приняло санкции против внебиржевого криптоброкера, зарегистрированного в Чешской Республике и работающего вне офисов в Москве и Санкт-Петербурге.
Дубников – не первый российский криптопредприниматель, арестованный в США. Летом 2017 года российский айтишник Александр Винник был задержан в греческом городе Салоники, куда приехал на отдых с семьей. Прокуратура США утверждает, что Винник, якобы известный оператор, BTC-e exchange, отмыла целых 9 миллиардов долларов через ныне несуществующую криптовалютную биржу. С тех пор он был экстрадирован во Францию и приговорен к пяти годам тюремного заключения за отмывание денег. В мае французские судебные органы отклонили запрос о его экстрадиции в Россию, где ему также будут предъявлены обвинения.
Подвергнутый санкциям криптоброкер Suex, как полагают, отмывал цифровые деньги, связанные с тем, что когда-то было крупнейшей биржей криптовалют на российском и региональном рынке. В августе польские власти задержали Дмитрия Васильева, бывшего генерального директора Wex, преемника BTC-e, в аэропорту Варшавы. Васильев находится в розыске в Казахстане, где он обвиняется в мошенничестве с платформой и ожидает решения о возможной экстрадиции. Польша официально подтвердила его арест в сентябре.
Ожидаете ли вы дальнейших арестов граждан России по обвинениям в криптовалюте? Расскажите нам в комментариях ниже.
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