Москва призывает американские самолеты держаться подальше от своего воздушного пространства после крушения беспилотника

Первая известная прямая конфронтация между США и Россией после вторжения

Посол России заявил, что беспилотник собирал разведданные

Вашингтон назвал действия российских самолетов безрассудными и некомпетентными

Зеленский заявил, что лидеры единодушно поддерживают защиту Бахмута

ВАШИНГТОН/КИЕВ (Рейтер) — В среду Москва приказала Вашингтону держаться подальше от ее воздушного пространства после того, как американский беспилотник, перехваченный российскими самолетами, потерпел крушение в Черном море, что стало первым известным прямым столкновением между двумя сверхдержавами после вторжения России в Украину.

Американские военные заявили, что авария произошла в результате столкновения в воздухе после того, как два российских истребителя Су-27 приблизились к одному из беспилотников MQ-9 Reaper во время разведывательной миссии над международными водами.

Вашингтон заявил, что истребители преследовали самолет и облили его топливом, прежде чем один из них отрезал самолету винт, в результате чего он упал в море.

«Этот инцидент демонстрирует некомпетентность, а также небезопасность и непрофессионализм», — сказал Джеймс П. Хекер, командующий ВВС США в Европе. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что официальные лица США сказали послу России Анатолию Антонову, что Москве следует быть более осторожной в международном воздушном пространстве.

Москва отрицала, что самолет столкнулся, и заявила, что самолет разбился после «резких маневров». В нем говорилось, что беспилотник «преднамеренно и провокационно» пролетел близко к российскому воздушному пространству без передатчиков, и московские истребители попытались его идентифицировать.

Посол Антонов заявил в своем заявлении, что «вызывает озабоченность неприемлемая активность американских военных в такой непосредственной близости от наших границ», обвинив Вашингтон в использовании беспилотников «для сбора разведывательной информации, которую киевский режим позже использует для нанесения ударов по нашим вооруженным силам и наши земли».

«Давайте зададим риторический вопрос: если, скажем, рядом с Нью-Йорком или Сан-Франциско появится российский беспилотник, как отреагируют ВВС и ВМС США?» Он призвал Вашингтон «прекратить боевые вылеты вблизи российских границ».

Кремль заявил, что никаких контактов с Вашингтоном на высоком уровне по поводу инцидента не было. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что двусторонние отношения находятся «в очень плачевном состоянии», но «Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога и не отказывается от него сейчас».

Со своей стороны Киев заявил, что инцидент показал, что Москва готова «расширить зону конфликта» для привлечения других стран. Россия повышает ставки, поскольку сталкивается с «условиями стратегического поражения» на Украине, написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В Вашингтоне заявили, что ни они, ни русские не нашли разбившийся беспилотник.

США проводят регулярные разведывательные полеты в международном воздушном пространстве региона. Украина получила военную помощь на десятки миллиардов долларов, но заявляет, что ее силы не принимали непосредственного участия в войне.

Зеленский обязан задержать Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою приверженность защите Бахмута, небольшого восточного города, который стал целью самой кровопролитной пехотной битвы в Европе со времен Второй мировой войны.

Москва начала зимнее наступление, в котором участвовали сотни тысяч вновь призванных резервистов и заключенных, завербованных из тюрем в качестве наемников. Он пытается захватить Бахмут, чтобы добиться своей первой крупной победы более чем за полгода.

В прошлом месяце казалось, что Киев готовится уйти из города, но с тех пор удвоил свою оборону, заявив, что истощает наступательные силы России, чтобы подготовить почву для контратаки в конце этого года.

Зеленский в своем вчерашнем выступлении сообщил, что встречался со своим высшим военачальником, и основное внимание было уделено Бахмуту: «Была четкая позиция всего командования: усилить этот участок и по максимуму уничтожить оккупантов».

Некоторые западные и украинские военные эксперты задаются вопросом, имело ли Киев смысл продолжать битву за Бахмут, учитывая его тяжелые потери.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оборона Бахмута важна, потому что «уничтожается большое количество вражеской техники … погибает большое количество войск, и даже сегодня способность противника продвигаться ограничена».

Ожесточенные бои также шли к северу от Бахмута, где Россия пытается вернуть территории, утраченные в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году, и к югу, где Москва понесла тяжелые потери в результате неудачных атак на украинский опорный пункт Волдарь. февраль.

В ходе последней внутренней встряски в Украине Зеленский уволил губернаторов трех областей: Луганской на востоке, Одесской на берегу Черного моря на юге и Хмельницкого на западе. Причина не указана. С начала года он сменил еще нескольких губернаторов, в том числе возглавил большинство прифронтовых провинций.

Линия фронта в Украине почти не сдвинулась за четыре месяца, несмотря на самые ожесточенные пехотные бои войны. И русские атаки в значительной степени потерпели неудачу на большей части линии фронта, за исключением Бахмута, где они захватили восток города и продвигались на север и юг, пытаясь окружить его.

Обе стороны описывают бои в Бахмуте как «мясорубку» с разбросанными по полю боя трупами.

Отвоевав участки территории во второй половине 2022 года, Украина в последнее время придерживалась оборонительной позиции, планируя контратаку в конце этого года после того, как земля высохнет и прибудут западные бронетранспортеры и танки.

Год назад Россия вторглась в соседнюю страну, заклеймив Украину как угрозу безопасности. Утверждает, что присоединил почти пятую часть украинских земель. Киев и Запад считают это неоправданной войной за захват земель.

Считается, что десятки тысяч украинских мирных жителей и солдат с обеих сторон были убиты. Украинские города были разрушены, и миллионы людей покинули свои дома.

(Репортаж из офиса Reuters) Автор Питер Граф Под редакцией Филиппы Флетчер

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