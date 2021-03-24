МС-21 передан на север России для испытания самолета на естественное обледенение | Новости

Один из испытательных самолетов «Иркут» МС-21-300 вылетел в Архангельск на севере России для прохождения сертификационных испытаний на естественное обледенение.

Рейс 73051 был тем же самым самолетом, который пролетел над взлетно-посадочной полосой в Москве в Жуковском в январе, выполняя имитацию одномоторного захода на посадку.

Архангельск расположен на берегу Белого моря и оснащен двигателями Brad & Whitney PW1400G – в ходе проекта было задействовано около 20 самолетов.

“Иркут” утверждает, что в этом регионе сочетание высокой влажности и низких температур способствует образованию снега на поверхностях самолетов.

«Работоспособность противообледенительных систем MC-21-300 и безопасность полета самолета в этих условиях будут проверены», – добавил он.

Данные о погоде в Архангельске на 24 марта, в день вылета самолета в аэропорт, показывают температуру около 8 градусов по Цельсию и хорошую видимость.

На оборудовании МС-21 установлено 12 видеокамер для записи действий самолета в зонах обледенения.

Пять МС-21 включали в себя испытательный флот. Четыре из них – вариант -300 с силовой установкой PW1400G и один -310 с «Авиатвикаделем» ПД-14 российского производства.