Мужчины срывают показ украинского фильма о голоде в России

МОСКВА (Рейтер) – На видео с места событий было видно, как около 20 человек штурмовали офис правозащитной организации “Мемориал” в Москве поздно вечером в четверг и прерывали публичный показ фильма о голоде 1930-х годов в Советской Украине враждебными криками.

Нападение на «Мемориал», который часто критиковал Кремль за нарушения прав человека и заклеймил правительство как иностранного агента, произошло в то время, когда Россия расправлялась с активистами после уличных протестов в начале этого года.

Фильм Джонса 2019 года польского режиссера Агишки Холланда был показан в Мемориальном офисе, когда группа из двадцати молодых людей ворвалась в здание и заняла пространство между экраном и аудиторией, вынудив ведущих остановить фильм.

«Шоу окончено, пожалуйста, уходите», – сказал один из мужчин зрителям, согласно видеозаписи инцидента, снятой сотрудником «Мемориала». Другие скандировали «Фашисты!» и “Уходи!”

В фильме рассказывается история Гарета Джонса, валлийского журналиста, который первым сообщил о голоде в Украине в 1932 и 1933 годах. Голод – болезненная тема для России и Украины, которые находятся в состоянии войны с поддерживаемыми Москвой сепаратистами. Восток.

Украина объявила голод геноцидом против собственного народа, что Россия отвергает.

Пресс-секретарь “Мемориала” Наталья Петрова сообщила, что мужчины покинули кабинет незадолго до прибытия полиции и начали допросить руководство организации.

«Конечно (нападение) было направлено против« Мемориала », а не на фильм. Фильм был просто предлогом», – сказала она Рейтер по телефону.

(Репортаж Марии Цветковой) Редакция Стивена Коутса

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.