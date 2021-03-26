Музыка Чайковского предложена Россией в качестве альтернативы гимну в Токио 2020

Организация подтвердила, что музыка композитора Олимпийского комитета России (ОКР) Петра Чайковского будет представлена ​​в качестве альтернативы государственному гимну страны на Олимпийских играх в Токио-2020.

Комиссия по легкой атлетике ОКР изначально рекомендовала народную песню. Катюша Можно использовать во время игр.

Это произошло после запрета на исполнение государственного гимна России в рамках санкций, введенных против России Всемирным антидопинговым агентством за обработку данных московских лабораторий.

Несмотря на критику со стороны российских властей “сокрытия”, Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил санкции вдвое с четырех до двух лет.

Россия должна выступить под нейтральным флагом в Токио 2020 и Пекине 2022, и к тому времени спортсмены страны не будут участвовать в Паралимпийских играх или чемпионатах мира.

CAS отклонил предложение Катюша Песня, которая, как считается, имеет прямое отношение к России в начале этого месяца, нарушает санкции.

Президент ОКР Станислав Постнияков подтвердил, что теперь будет предложена часть фортепианного концерта № 1 Чайковского.

Несмотря на то, что он был российским композитором, Постников сказал, что произведения Чайковского являются частью мирового музыкального наследия.

Он отметил, что фигура также использовалась на соревнованиях, проводимых Международным союзом конькобежцев.

“Катюша Не прошел как вариант, потому что Международный олимпийский комитет запросил разъяснений у КАС, которая широко объяснила свое собственное решение, постановив, что песня имеет прямое отношение к России и что она была исключена », – сказал Постняков.

По словам президента ОКР Станислава Постникова, творчество Петра Чайковского является частью мировой музыкальной традиции. © Getty Images

«Конечно, мы сожалеем об этом решении.

«Исполком ОКР провел дополнительные консультации по этому поводу.

«Союз конькобежцев России и Федерация фигурного катания России договорились с Международным союзом конькобежцев использовать часть фортепианного концерта Петра Чайковского в качестве музыкального инструмента для этических мероприятий.

«Таким образом, прототип был установлен.

«Сегодня мы с нашей командой договорились использовать этот пакет для Игр в Токио.

«Теперь мы немедленно свяжемся с МОК для окончательного утверждения.

«Чайковский – великий русский композитор, наш товарищ.

«Его первый концерт тоже был связан с Россией, но в то же время творчество Чайковского было безусловной частью мировой музыкальной традиции.

«Я надеюсь, что здесь можно найти компромисс».

Международный олимпийский комитет (МОК) решает, какой гимн использовать на Олимпийских играх, а не России.

В документе, опубликованном МОК в прошлом месяце, говорится, что ОКР представит предложенную партитуру для исполнения на всех церемониях.

Музыкальное сопровождение было позже одобрено Советом директоров МОК.

Исполнительному комитету ОКР также была подарена форма, которую носили спортсмены на Олимпийских играх в Токио-2020.

В одежде и снаряжении все российские флаги должны быть заменены логотипом ОКР, а любая форма, содержащая слова «Олимпийский комитет России», должна быть удалена или заменена аббревиатурой ОКР.

Если есть какие-либо случаи, когда термин «Олимпийский комитет России» не может быть исключен, термин «нейтральный спортсмен» должен быть добавлен с таким же значением.

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