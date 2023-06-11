Мука и фрукты маниоки спасли жизнь 4 детям в течение 40 дней после авиакатастрофы в джунглях Колумбии

БОГОТА, Колумбия (AP) — Четверо детей из числа коренных народов пережили авиакатастрофу Амазонки, в результате которой погибли трое взрослых, а затем 40 дней отважно блуждали в джунглях, прежде чем колумбийские солдаты нашли их живыми, что положило счастливый конец поисково-спасательной серии, которая очаровала нацию. Это заставило противоборствующую армию и туземцев работать вместе.

Мука из маниоки и некоторое знакомство с фруктами тропического леса сыграли ключевую роль в выживании детей в районе, изобилующем змеями, комарами и другими животными. Ожидается, что жители уитото в возрасте от 13, 9, 4 лет и 11 месяцев останутся в больнице для лечения не менее двух недель после их спасения в пятницу.

Члены семьи, президент Густаво Петро, ​​а также правительственные и военные чиновники встретились с детьми в субботу в больнице в столице страны Боготе. Министр обороны Иван Веласкес сообщил журналистам, что дети проходят курс гидратации и пока не могут есть.

«Но в целом состояние детей приемлемое», — сказал Веласкес. Они ехали со своей матерью из амазонской деревни Араракуара в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, когда рано утром 1 мая самолет разбился.

На одномоторном винтовом самолете Cessna находились трое взрослых и четверо детей, когда пилот объявил о чрезвычайной ситуации из-за отказа двигателя. Небольшой самолет вскоре исчез с радаров, и начались поиски выживших.

«Когда самолет разбился, они вытащили (из-под обломков) Фарину и с этим выжили», — сказал журналистам у больницы Фиденсио Валенсия, дядя детей. Фаринья — это мука из маниоки, которую едят жители региона Амазонки.

«После того, как фаринья закончилась, они начали есть семена», — сказал Валенсия.

Время было на стороне детей. Дети также могли есть фрукты, потому что «в лесу был урожай», — сказала Астрид Касерес, президент Колумбийского института семейного благосостояния.

На видео, опубликованном ВВС США в пятницу, видно, как вертолет с помощью веревки вытаскивает детенышей, потому что он не может приземлиться в густом тропическом лесу, где они были обнаружены. В пятницу военные разместили в Твиттере фотографии, на которых запечатлена группа солдат и волонтеров с детьми, закутанными в тепловые одеяла. Один из солдат поднес бутылку к губам маленького ребенка.

Генерал Педро Санчес, руководивший спасательными работами, сказал, что дети были найдены в 5 км от места крушения в небольшом лесу. Он сказал, что спасательные команды дважды проходили в пределах 20–50 метров (от 66 до 164 футов) от места, где были обнаружены дети, но промахнулись.

«Несовершеннолетние были действительно очень слабыми», — сказал Санчес. «И, конечно же, их сил хватало только на то, чтобы дышать или дотянуться до маленького фрукта, чтобы поесть, или выпить каплю воды в лесу».

Пьетро назвал детей «воплощением выживания» и предсказал, что их сага «остается в истории».

Через две недели после крушения, 16 мая, поисковая группа нашла самолет в густом тропическом лесу и обнаружила тела трех взрослых на борту, но маленьких детей нигде не было.

Почувствовав, что они могут быть живы, колумбийская армия усилила преследование и отправила 150 солдат с собаками в район, где туман и густая листва сильно ограничивали видимость. К поискам присоединились также десятки добровольцев из числа коренных народов.

Солдаты на вертолетах сбрасывали в лес коробки с едой, надеясь, что это поможет поддержать детей. Самолеты, пролетевшие над этим районом, запускали осветительные ракеты, чтобы помочь поисковым бригадам на земле ночью, а спасатели использовали громкоговорители, которые передавали сообщение, записанное бабушкой братьев и сестер, в которой говорилось, что они должны оставаться на одном месте.

Объявление об их спасении прозвучало вскоре после того, как президент Густаво Петро подписал соглашение о прекращении огня с представителями повстанческой группировки «Национальная освободительная армия». В соответствии с заявлениями своего правительства, подчеркивающими его усилия по прекращению внутренних конфликтов, он подчеркнул совместную работу военных и коренных общин по поиску детей.

«Встреча со знаниями: коренные народы и военные», — написал он в Twitter. «Это другой путь для Колумбии: я считаю, что это истинный путь к миру».

Дамарис Мокотой, тетя детей, сообщила радиостанции, что «дети в порядке», несмотря на обезвоживание и укусы насекомых. Она добавила, что детям оказывают психологическую помощь.

Касерес сообщил журналистам, что официальные лица договорились с родственниками детей о разрешении «духовной работы» в лесу и больнице, «если не требуются немедленные экстренные действия». По ее словам, в больницу будут пускать музыкантов и музыкальные инструменты, связанные с детской культурой.

Чиновники высоко оценили храбрость старшего, который, по их словам, имел некоторые знания о том, как выжить в тропическом лесу, и провел детей через это испытание.

Прежде чем их спасли, об их местонахождении ходили слухи. Настолько, что 18 мая Петр написал в Твиттере, что дети найдены. Затем он удалил сообщение, заявив, что правительственное агентство допустило ошибку.

Дети рассказали чиновникам, что какое-то время проводили с собакой, но потом она исчезла. Это была собака-спасатель, которую солдаты увели в лес. По состоянию на субботу армия все еще искала бельгийскую овчарку Уилсона.

Пьетро сказал, что некоторое время считал, что дети были спасены одним из кочевых племен, которые до сих пор бродят по отдаленным районам, где упал самолет, и мало контактируют с властями.

По мере продвижения поиска солдаты находят небольшие улики, которые заставляют их поверить в то, что дети все еще живы, в том числе пару следов, детскую бутылочку, подгузники и кусочки фруктов, которые, похоже, были укушены людьми.

— Их спас лес, — сказал Пьетро. «Они дети джунглей, а теперь еще и дети Колумбии».

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Об этом сообщил Гарсия Кано из Мехико.