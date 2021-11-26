Мы вдвоем с Федеральным представителем по труду Таней Плиберсек и Майклом Коутсом Троттером

Майкл: Мое первое впечатление о Тане в университете было то, что она была очень красивой и умной. У нее был взгляд на все, что мне показалось невероятно привлекательным. Я знаю, это звучит мило, но я определенно влюбился в нее на нашем первом свидании. Той ночью Афиф лежала на кровати в дополнительной комнате в квартире своего брата и всю ночь говорила.

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Я хотел, чтобы она не понаслышке знала о моем криминальном прошлом. На самом деле, меня больше беспокоила реакция ее родителей, но они были чудесны: приветливы и любезны с самого начала. Как будто я сказал им, что люблю чай с молоком и без сахара. Это было: «Ну, я был в тюрьме, хорошо».

В Тане доброта, тепло и глубина. Я думаю, что ей нравится быть местным депутатом так же сильно, как и федеральным министром. Вам нравится возможность делать то, что полезно для людей. У нас рядом живет несколько пожилых людей, а она на карантине, готовит еду для соседей. Где бы мы ни жили, женщина в широкополой шляпе поливала уличные деревья, чтобы убедиться, что они пережили засуху. Она первая, кто наткнулся на растерянных и борющихся туристов за карту Сиднея.

Таня любит готовить. Я люблю мыть посуду. На самом деле это самый совершенный вид инь-янь. Я страстно люблю чистоту, но благодаря ей я научился приветствовать беспорядок и хаос в своей жизни. Люди все время падают. Друзья-дети остаются на ночь. Когда здесь Таня, он дома. Когда ее нет, в ней немного меньше дома, но она умеет возвращаться в семью, где бы она ни была.