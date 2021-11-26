Мы вдвоем с Федеральным представителем по труду Таней Плиберсек и Майклом Коутсом Троттером

Майкл: Мое первое впечатление о Тане в университете было то, что она была очень красивой и умной. У нее был взгляд на все, что мне показалось невероятно привлекательным. Я знаю, это звучит мило, но я определенно влюбился в нее на нашем первом свидании. Той ночью Афиф лежала на кровати в дополнительной комнате в квартире своего брата и всю ночь говорила.
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Я хотел, чтобы она не понаслышке знала о моем криминальном прошлом. На самом деле, меня больше беспокоила реакция ее родителей, но они были чудесны: приветливы и любезны с самого начала. Как будто я сказал им, что люблю чай с молоком и без сахара. Это было: «Ну, я был в тюрьме, хорошо».
В Тане доброта, тепло и глубина. Я думаю, что ей нравится быть местным депутатом так же сильно, как и федеральным министром. Вам нравится возможность делать то, что полезно для людей. У нас рядом живет несколько пожилых людей, а она на карантине, готовит еду для соседей. Где бы мы ни жили, женщина в широкополой шляпе поливала уличные деревья, чтобы убедиться, что они пережили засуху. Она первая, кто наткнулся на растерянных и борющихся туристов за карту Сиднея.
Таня любит готовить. Я люблю мыть посуду. На самом деле это самый совершенный вид инь-янь. Я страстно люблю чистоту, но благодаря ей я научился приветствовать беспорядок и хаос в своей жизни. Люди все время падают. Друзья-дети остаются на ночь. Когда здесь Таня, он дома. Когда ее нет, в ней немного меньше дома, но она умеет возвращаться в семью, где бы она ни была.
Когда вы не на работе, вы разговариваете с каждым ребенком не реже двух раз в день. Она знает подробности того, что происходит в их жизни, поэтому, даже когда ее нет здесь, она участвует.
«Это дом, когда здесь Таня. В нем немного меньше дома, когда ее нет, но она так хорошо умеет снова показывать себя в семье».
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С Таней ты получаешь то, что видишь. Как ее по телевизору, так и дома. Он продуман, сформулирован, собран. Она никогда не выходила из себя в споре. Я закончу бессвязным и оригинальным, а ты будешь как дзен. Это совершенно бесит.
Она встретила меня после того, как я вышел из тюрьмы. Это не имело ничего общего с этой частью моей жизни, но люди использовали это, чтобы напасть на нее в социальных сетях и критиковать ее персонаж за то, что он со мной. Я думаю, что это помеха для ее карьеры, а люди меня очень благосклонны, когда узнают, что я женат на Тане.
На протяжении многих лет это было для меня огромным преимуществом. Я всегда очень ею гордился. Хочу ли я когда-нибудь стать премьер-министром? Да! Как государственный служащий, я встречал многих политиков, в целом это целеустремленные, трудолюбивые и заботливые люди. Но я считаю, что Таня необыкновенная. Она самый умный человек из всех, кого я знаю, и у нее самые точные суждения. Это настоящая сделка. Так что я хотел бы, чтобы это закончилось в The Lodge.
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