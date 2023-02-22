Мы готовы защищать наши национальные интересы и наше достоинство вместе с Россией: Китай

В среду Россия и Китай изложили свои тесные связи в ходе серии встреч, за которыми внимательно следили на предмет признаков того, что Пекин может предложить более сильную поддержку Кремлю в его войне на Украине.

Визит в Москву Ван И, высокопоставленного представителя Коммунистической партии Китая по вопросам внешней политики, произошел на фоне конфликта на Украине, который продолжает разрушать глобальную дипломатическую систему. Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Ван И встретился с президентом России Владимиром Путиным в среду и пообещал активизировать сотрудничество между двумя странами.

«Ни одна страна не может повлиять на наши отношения с Россией», — сказал Ван И.

Ван сказал Путину, что Китай готов работать с Россией над углублением политического доверия, расширением практического сотрудничества и играть конструктивную роль для обеих стран в содействии миру и развитию во всем мире.

Во время визита китайского чиновника на самом высоком уровне в Россию с тех пор, как две страны подписали «безграничное» партнерство за несколько недель до вторжения, Ван Лэй, главный китайский дипломат, сказал Путину, что Пекин готов укреплять связи.

Ван сказал, что кризисное время потребовало от России и Китая «постоянно углублять наше всестороннее стратегическое партнерство». Путин сказал, что с нетерпением ждет визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и более глубокого партнерства. Ожидается, что в пятницу Си произнесет «мирную речь».

Киев заявляет, что о мире с российскими войсками в Украине не может быть и речи.

Путин сказал, что Россия и Китай достигают «новых вех», включая торговлю, которая может вырасти до 200 миллиардов долларов раньше, чем их цель на 2024 год.

«Готовы с российской стороной в соответствии с договоренностями на высоком уровне решительно отстаивать национальные интересы и достоинство, содействовать взаимовыгодному сотрудничеству во всех сферах», — цитирует Вана.

Путин отметил эскалацию международной напряженности, добавив, что «в этом контексте сотрудничество между Китаем и Российской Федерацией на мировой арене имеет особое значение для стабилизации международной обстановки».

Лучшие бренды тянут из России, но их товар легко найти

Грузовики с кока-колой въезжают через границу в Россию, туристы из-за рубежа возвращаются с последними разработками Zara, а местные онлайн-рынки инвентаризируют мебель ИКЕА.



Западные бренды, может быть, и ушли из страны, но их товары — нет. Хотя европейские, североамериканские и японские компании покинули Россию из-за своих действий в Украине, влияние на российских потребителей минимально, хотя сроки доставки могут быть больше, а некоторые товары дороже. Основное изменение коснулось способов доставки, но продукты по-прежнему доступны в Интернете и в магазинах. Покупателям просто нужно знать, где искать. Важно отметить, что подавляющее большинство товаров, о которых идет речь, не подпадают под санкции, и эти трансграничные потоки являются законными. И Москва рада их впустить, какой бы путь они ни выбрали. Постоянная доступность брендов показывает, с какими трудностями сталкиваются компании при контроле цепочек поставок при уходе с рынка. Хотя перед российскими компаниями открываются новые возможности, сотрудничество с западными брендами может помешать развитию местного производства. — Рейтер





