Мы слышали Ангела Барни на высоте | Новости, спорт, вакансии

Наш шестой европейский тур Woodbury Chorale и Bell Ringers в Ирландию подходит к концу. Мы пели на утренней мессе и отыграли полный вечер в англиканской церкви Святой Марии в Килларни.

Мы также провели субботнюю вечернюю службу в Храме Гроба Господня в Килларни. Мы собрали более 1500 долларов на Детский фонд Чернобыля; Фонд по доставке детей из российского города, пострадавшего от атомной катастрофы, в Ирландию на двухнедельные летние каникулы.

Воскресным утром мы выступали в переполненной церкви на мессе в 12 часов дня в Бларни. После церкви некоторые члены группы поцеловали Камень Бларни! По вторникам в 13:15 у нас был полноценный концерт в знаменитом Дублине Христовом соборе. Прекрасно выступили хор и колокола.

Куда бы мы ни приехали, нас встречали тепло и замечательно. У меня также была возможность повеселиться на многих красивых участницах. Все шло по плану.

Даже… здесь я должен упомянуть, что у нас было несколько Репетиция оборудования Прямо перед тем, как уйти из дома. Из прошлого опыта я знал, что иногда «доказывать» Время перед концертом в дороге может быть беспокойным (тесные места и мало времени).

Различным членам поручаются определенные задачи. Пока все работает как часы. Прямо перед утренней мессой в соборе Святого Эонического моря в Леттеркенни один из наших членов попытался предложить помощь, сделав то, что ему не поручили или не научили делать. Он вставляет шнур усилителя не в ту розетку. Раздался громкий хлопок, полетели искры, и я знал, что у нас большие проблемы.

Сабвуфер, сердце нашей аудиосистемы и мощности клавиатуры, мертв. Слава Богу, в церкви было старое пианино, которое было в достаточно хорошем состоянии и даже было настроено. Это было единственное церковное пианино, которое мы видели за всю поездку.

Мы пели на утренней мессе, а потом пришло время решать проблемы. Для вечернего концерта мы могли взять напрокат пианино, но для некоторых из наших музыкальных произведений требовались особые звуки, которые могла дать клавиатура.

Я спросил, может ли быть в городе ремонтная мастерская, «может быть» Наш усилок можно починить. Это было там, поэтому мы пошли в магазин. Очень отзывчивый и отзывчивый парень посмотрел на наш усилитель и решил, что у него нет необходимых деталей, которые понадобятся для его ремонта, поскольку их не было больше нигде в городе. Кроме того, поездка в Голуэй заняла бы много времени, если бы детали можно было найти там; К тому же была суббота, и все магазины электроники были закрыты в полдень.

что я должен делать?

Снова в церковь. Нам на помощь пришла Мэри Эллен, замечательный церковный секретарь. Она знала человека в собрании, по имени Барни, игравшего на аккордеоне в одном из многочисленных местных баров. У него был собственный мегафон. Может, мы сможем использовать его на вечеринке?

Я позвонил ему, и он был принят. Он сказал, что принесет его позже днем. Поразительнй! Однако оставалось решить еще несколько проблем. Мы должны были петь на двух службах в Храме-соборе в Ноке, огромной церкви на 7500 мест. Мы завершили наш тур мессой, небольшим концертом и соло в знаменитом соборе Голуэя.

Проведя много времени в разговоре по телефону, я смог разобраться в двух сервисах в Knock. Мы можем использовать их звуковую систему. Голуэй оставался проблемой.

Это были выходные. К тому же (при закрытых магазинах) у местного музыкального дилера не было возможности одолжить усилитель.

Вернемся к Барни. Я знал, что это было тяжело «продал,» Но у нас не было других вариантов. Я поблагодарил его за помощь, которую он нам оказал, а затем смиренным голосом попросил у него единственную оставшуюся услугу. Позволит ли он нам отвезти его усилитель в Голуэй на автобусе утром и использовать его для вечеринки, а затем привезти к нему на такси, если это необходимо, после вечеринки?

Бедный Барни. Часть его так хотела помочь нам, но другая часть, наиболее практичная, сказала: «номер.» Он сказал мне, что по выходным он будет играть в местных барах и что доход от этих выступлений в значительной степени покрывает его еженедельные расходы на проживание. Я полностью понял. Однако вы не можете одолжить драгоценное оборудование группе незнакомцев. «Он знал, что мы хорошие люди и позаботимся о его сабвуфере». Но это включало его средства к существованию. Я сказал ему, что все понял, еще раз поблагодарил за то, что позволил нам использовать усилитель, и он сказал: «спокойной ночи.»

Член хора спросил: «Что нам делать? Что мы можем сделать?»

Я ответил, «Все молятся так, как будто никогда раньше не молились, и я сделаю то же самое». Помните строчку из «Звук музыки». «Иногда, когда Бог закрывает дверь, он открывает окно».

В ту ночь, после бурного дня, я смог передать проблему Всемогущему Богу, для которого нет ничего невозможного.

Я спал спокойно, зная, что проблема больше в моей руке, чем в моей. На следующее утро мы загрузили два автобуса, позавтракали и закончили разговор по телефону, убедившись, что никто не остался позади.

Как только наш водитель начал отъезжать от обочины, кто-то крикнул: «Эй, Геррит, посмотри. Это Барни! Должно быть, мимо автобуса ехал пикап Барни, и там был Барни, Энджел Барни, несший свой усилитель. »

Когда я подбежал к нему, он сказал: «Я не мог уснуть прошлой ночью, я говорил об этом со своей женой, и мы согласились позволить вам использовать мегафон».

Он также объяснил, что позвонил нашему водителю автобуса, и они работали над этим даже сразу после концерта, наш водитель приносит усилитель на остановку местного автобуса; А через два часа усилок вернется вместе с владельцем.

В то утро мы все узнали кое-что очень важное. Ангелы не всегда летают … иногда они водят пикапы. Помните, что Бог отвечает на все молитвы, дает нам то, что нам нужно, а иногда Он дает нам то, о чем мы просим.

Это не Бларни!

Примечание редактора: Геррит Ламан — бывший житель района Медной страны, работал профессором музыки в Сумском колледже. Он опубликовал книгу под названием «Заметки Герритта: сборник эссе», которую можно найти на Amazon. Его адрес электронной почты [email protected]