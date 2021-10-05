Мэр Рима проиграл заявку на переизбрание, поражение движения пяти звезд

Но проблемы города накапливались на глазах, как и несобранный мусор, привлекая стаи чаек, ворон и даже голодных свиней. а ямочная эпидемия Он не видел никаких реформ в поле зрения. Общественные автобусы горели, и некоторые велосипедисты жаловались, что велосипедные дорожки, построенные мэром, небезопасны и в плохом состоянии.

Затем в субботу вечером, за несколько часов до начала голосования, загорелся мост XIX века в модном районе Рима. Следователи и эксперты все еще исследуют причины пожара, но метафора сожжения Рима была Не теряйтесь среди критиков миссис Раджи.

Муниципальные выборы прошли в понедельник более чем в 1000 итальянских городах, но пока не ясно, что они значат для национальной политики. До следующих парламентских выборов может быть больше полутора лет.

Премьер-министр Марио Драги, независимый и бывший глава Европейского центрального банка, пользуется широкой поддержкой в ​​парламенте, но низкая явка избирателей может быть отражением общего недовольства избирателей. Только 48,8 процента римских избирателей пришли на избирательные участки, что примерно на 10 процентов меньше, чем пять лет назад, а средний показатель по стране упал до 55 процентов, что является рекордным минимумом.

Судьба г-жи Раджи отчасти была отражением ее вечеринки. Поддержка Five Star истекла после победных национальных выборов в 2018 году, когда они получили наибольшую долю голосов и вошли в состав правящей коалиции.

«Обещать перемены, когда вы находитесь в оппозиции, – это одно, а превратить их в эффективную политику, когда вы находитесь в правительстве – другое», – сказал Роберто Пурсио, профессор политической социологии Миланского университета в Бикокке. «В этом смысле я пошел по этому нисходящему пути».

В Риме разочарование миссис Рагги росло из-за того, что ей не удалось создать сильную команду, часто заменяющую высокопоставленных членов кабинета, парализуя административные решения.