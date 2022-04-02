кожа себя в Свобода Фри В порыве цензуры Конференция космической индустрии удалила из мероприятия имя известного советского космонавта Юрия Гагарина, первого человека, побывавшего в космосе.

некоммерческий космический фонд объявить в удален сейчас Обратите внимание, что «в свете текущих событий в мире» название сбора средств будет изменено с «Ночь Юрия» на «Праздник космоса: узнайте, что дальше» на конференции Space Symposium.

«Цель этого мероприятия по сбору средств остается прежней — отпраздновать достижения человечества в космосе и вдохновить следующее поколение на достижение звезд», — говорится в примечаниях к обновлению.

Это несколько сомнительная демонстрация солидарности с украинским народом, особенно учитывая, что Гагарин работал на Советский Союз, страну, сильно отличающуюся от современной России. И вишенка на торте? Украина, кажется, немного любит Гагарина и его колоссальные достижения.

В свете текущих глобальных событий, Ночь Юрия 2022, организованная Космическим фондом, была переименована в «Праздник космоса: узнайте, что дальше». «🤔 https://t.co/xBS7ynmA41 — Джефф Фуст (@jeff_foust) 15 марта 2022 г.

Стирание имени первого человека, совершившего полет в космос, при праздновании «человеческих достижений в космосе» уже достаточно плохо.

Но это соответствует склонности Мелькитоста отрицать все русское, в том числе известные композиторы И продукты питанияна фоне нынешнего вторжения в Украину просто возмутительно.

Например, Марки Украины 2011 года к 50-летию Из своего новаторского космического полета. и Черниговский стадион, который недавно разбомбили Советы переименовали егоСтадион Юрия Гагарина«Еще в 60-х он тоже Его до сих пор так называют Поклонниками, несмотря на новое официальное название.

В опубликованном в прошлом году посте о Отношения Гагарина с Украиной часто упускают из видуВ КПИ им. Игоря Сикорского отметили, что во время своего первого и единственного визита в столицу в 1966 году космонавт сказал добрые слова о столице страны, входившей в то время в состав Советского Союза.

«Мой друг Павел Попович много рассказывал мне о красоте Киева, — сказал Гагарин во время посещения школьников в молодежном центре, — но то, что я видел своими глазами, было несравнимо с тем, что я слышал!»

Это не первый раз, когда геополитика на Земле влияет на мир космических полетов — черт возьми, вполне возможно, что НАСА могло не добраться до Луны, когда это произошло. Если бы не холодная война.

космическое сотрудничество Между США и Россией привели к десятилетиям замечательного международного единства и научных исследований, как и политика, по случаюэтот хрупкий союз испортился.

Цензура имени Юрия Гагарина не поможет ни одному украинцу отразить российское вторжение, но послужит еще одним напоминанием о том, что хорошая погода Часто бросает вызов реальности.

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