Набор Final Fantasy Pixel Remaster может появиться на других платформах, если его закажет достаточное количество людей.

Согласно FAQ, опубликованному Square Enix, в будущем игры Final Fantasy Pixel Remaster могут появиться и на других платформах. в Вопрос и ответ, переведено силиконОдин вопрос заключался в том, почему Steam и мобильные телефоны выбрали Pixel Remaster of Final Fantasy I-VI.

Ответ заключался в том, что Steam и мобильные устройства были выбраны, чтобы предлагать игры большому количеству игроков, поскольку у большинства людей есть смартфоны. Square Enix заявила, что если будет достаточно запросов, игры можно будет перенести на другие платформы. В Q&A также поясняется, что причина, по которой игры продаются в Steam по отдельности и в комплекте, но только по отдельности на смартфонах, связана с разницей в витринах магазинов.

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أوضحت الأسئلة والأجوبة أيضًا أنه على الرغم من أن هذه الإصدارات من الألعاب ستحتوي على بعض الميزات الجديدة وتحسينات جودة الحياة ، فلن يتم تضمين جميع الميزات من الإصدارات السابقة. ستحتوي اللعبة على معرض ومشغل صوت ، مع إتاحة جميع الموسيقى الخلفية للاستماع إليها بمجرد بدء اللعبة.

نيبيل على تويتر سحب المزيد من التفاصيل من الأسئلة والأجوبة حول بعض الميزات المضمنة في ألعاب Pixel Remaster. تتضمن اللعبة كتابًا جديدًا للوحوش يتتبع الوحوش التي تصادفها ويوفر معلومات حول مكان وجودها على الخريطة. ستحتوي عناوين Final Fantasy Pixel Remaster أيضًا على دعم لوحة المفاتيح ووحدة التحكم على Steam.

ستتوفر Final Fantasy I و II و III في 28 يوليو ، بينما سيتم إصدار Final Fantasy IV و V و VI لاحقًا في عام 2021. وقد تم انتقاد المجموعة ليس فقط لتخطي جميع وحدات التحكم الرئيسية ولكن أيضًا لامتلاك بعضها خط قبيح المظهر حقًا.