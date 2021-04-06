Покров, Россия. Его личный врач сообщил журналистам во вторник, что жестокое обращение с лидером российской оппозиции Алексеем Навальным в тюрьме представляет собой смертельную опасность для его здоровья. Позже доктор был арестован вместе с несколькими репортерами.

Г-н Навальный, 44-летний видный политический оппонент президента Владимира Путина В. Прошлым летом он сбежал от военного отравления нервно-паралитическим газом. И он описал западные правительства как попытку убийства Кремля, который отрицал какую-либо роль.

В январе он добровольно вернулся в Россию после лечения в Германии. По приезду было Его задержали в аэропорту За нарушение условно-досрочного освобождения, связанное с условным приговором с 2014 года.

В последние недели г-н Навальный страдал от болей в спине и онемения ног, согласно его аккаунтам в социальных сетях, которые публикуют информацию от его имени с юристами. Адвокаты заявили в недавнем интервью, что они подозревают, что эти случаи либо являются хроническим симптомом сепсиса, либо вызваны грыжей межпозвоночного диска.