Навального доставили в лазарет, так как его здоровье ухудшилось.

Покров, Россия. Его личный врач сообщил журналистам во вторник, что жестокое обращение с лидером российской оппозиции Алексеем Навальным в тюрьме представляет собой смертельную опасность для его здоровья. Позже доктор был арестован вместе с несколькими репортерами.
Г-н Навальный, 44-летний видный политический оппонент президента Владимира Путина В. Прошлым летом он сбежал от военного отравления нервно-паралитическим газом. И он описал западные правительства как попытку убийства Кремля, который отрицал какую-либо роль.
В январе он добровольно вернулся в Россию после лечения в Германии. По приезду было Его задержали в аэропорту За нарушение условно-досрочного освобождения, связанное с условным приговором с 2014 года.
В последние недели г-н Навальный страдал от болей в спине и онемения ног, согласно его аккаунтам в социальных сетях, которые публикуют информацию от его имени с юристами. Адвокаты заявили в недавнем интервью, что они подозревают, что эти случаи либо являются хроническим симптомом сепсиса, либо вызваны грыжей межпозвоночного диска.
Г-ну Навальному сейчас тоже почти неделя в голодовка Из-за того, что его аккаунты в социальных сетях описывают как неспособность тюремных властей оказать ему надлежащую медицинскую помощь.
Кроме того, в понедельник тюремные врачи заявили, что у г-на Навального есть признаки респираторного заболевания. По данным государственных СМИ, его отвезли в диспансер по причине Карательная колония с отбыванием наказания более двух лет О нарушении условно-досрочного освобождения.
У Навального была температура 100,5 градусов по Фаренгейту, и он страдал от того, что он описал в социальных сетях как сильный кашель.
Одна из очевидных возможностей заключается в том, что коронавирус, который, как известно, легко распространяется в тюрьмах, не был диагностирован. Власти проверили г-на Навального на вирус, газета “Известия” упомянул. В сообщении в социальных сетях г-н Навальный сказал, что подозревает туберкулез, распространенную инфекцию в российских тюрьмах.
Врач Анастасии Васильевой заявил журналистам во вторник, что она «очень обеспокоена его здоровьем и тем, что может случиться завтра с его здоровьем».
«По симптомам, которые он сейчас испытывает, я очень четко понимаю, что это может привести к очень серьезному заболеванию и даже смерти», – сказала она на блокпосту на грязной дороге за пределами тюрьмы в Покрове, примерно в 60 милях к востоку от Москвы. После того, как охранники отказали ей в просьбе допросить г-на Навального. «Это безумное нарушение прав человека».
Отказа в разрешении на участие следовало ожидать. Г-жа Васильева, возглавляющая организацию медицинских работников в политической оппозиции «Альянс врачей», появилась за пределами тюрьмы с полдюжиной или около того коллег-врачей, чтобы продемонстрировать отказ властей предоставить доступ к специализированной помощи.
Их белые плащи развевались на ледяных ветрах, а врачи плыли по пустынному месту.
тюрьма, Исправительная колония № 2 Во Владимирской области его окружает замерзшее болото. Врачи заявили, что намерены организовать регулярные акции протеста на месте преступления, в непосредственной близости от колючей проволоки, свернутой в тюремную стену, чтобы г-н Навальный получил соответствующее лечение. Тюремные власти заявляют, что обеспечивают адекватный уход.
«Мы не собираемся уходить», – сказала г-жа Васильева. «Мы приедем завтра, послезавтра, чтобы нас впустили, и мы могли понять, что творится с Алексеем».
Но после их действий во вторник полиция арестовала г-жу Васильеву и многих других врачей и журналистов, в том числе А. Репортер CNNМэтью Ченс. Позже г-на Чанса отпустили.
После отравления химическим оружием г-н Навальный был эвакуирован в Германию для лечения. Правительство Германии заявило, что обнаружило следы НовичукСтранное нервно-паралитическое вещество, смертельное на ощупь. Известно, что оно производилось только в России, а ранее – в Советском Союзе.
Яд также использовался при покушении на двойного агента в 2018 году. Сергей СкрипальВ Великобритании, по данным британского правительства.
«Здесь нет ничего сложного для понимания», – сказал во вторник в интервью Иван Туманов, руководитель движения Навального во Владимирской области, об ухудшающемся здоровье Навального. «Путин хочет, чтобы Навальный умер, поэтому он не разрешает врачам посещать ее».
Сторонники говорят, что тюремные власти также прибегали к незначительным притеснениям. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмиш заявила во вторник, что соседний Навальный, который сейчас объявил голодовку, жарил курицу на гриле.
Команда г-на Навального предположила, что сейчас главная проблема – туберкулез. Хотя это заболевание в большинстве случаев представляет собой извечную угрозу в развитых странах и в его обычной форме можно лечить с помощью антибиотиков, в российских тюрьмах оно является давним убийцей.
Измученные, тощие мужчины заполняют крылья туберкулеза. Суровые условия привели к появлению новых разновидностей российских исправительных колоний, что уже много лет беспокоит мировых экспертов в области здравоохранения.
Пытаясь провести время в лазарете, чтобы избежать насилия со стороны других заключенных, заключенные иногда пытаются намеренно заболеть или продлить свое заболевание, отказываясь пройти полный курс антибиотиков или меняя слюну.
В результате, по мнению инфекционистов, распространение устойчивых к антибиотикам форм туберкулеза.
Аккаунты г-на Навального в социальных сетях Он сказал в понедельник Эти трое сокамерников в его бараке были доставлены в больницу из-за туберкулеза.