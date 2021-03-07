Назанин Загари-Рэтклифф: британско-иранскому гуманитарному работнику удалили монитор с лодыжки, но ему предстоит новая дата суда

Загари Рэтклифф почти год находится под домашним арестом из-за пандемии коронавируса. Ее пятилетний тюремный срок истекал в воскресенье.

«Я все еще пытаюсь контролировать то, что происходит, но новости неоднозначны», Ричард Рэтклифф Он сказал CNN. Маркировка голеностопного сустава была исключена из первого дела, но Назанин был вызван в суд на следующей неделе по второму делу. Так что игры продолжаются “.

Полуофициальное иранское информационное агентство ISNA процитировало Хаджа Кармани, адвоката Назанин Загари, которая сказала, что 14 марта ее будут судить по другому обвинению.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал, что приветствует эту новость. «Мы приветствуем удаление отметки на щиколотке Назанина Загари-Рэтклиффа, но продолжающееся обращение Ирана с ней недопустимо», – написал он в воскресенье в Twitter. «Ей нужно разрешить вернуться в Великобританию как можно скорее, чтобы воссоединиться со своей семьей».

Линдси Исаак и Ханд Атай Алам внесли свой вклад в этот отчет.