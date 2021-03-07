Назанин Загари-Рэтклифф: британско-иранскому гуманитарному работнику удалили монитор с лодыжки, но ему предстоит новая дата суда

Загари Рэтклифф почти год находится под домашним арестом из-за пандемии коронавируса. Ее пятилетний тюремный срок истекал в воскресенье.
Полуофициальное иранское информационное агентство ISNA процитировало Хаджа Кармани, адвоката Назанин Загари, которая сказала, что 14 марта ее будут судить по другому обвинению.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал, что приветствует эту новость. «Мы приветствуем удаление отметки на щиколотке Назанина Загари-Рэтклиффа, но продолжающееся обращение Ирана с ней недопустимо», – написал он в воскресенье в Twitter. «Ей нужно разрешить вернуться в Великобританию как можно скорее, чтобы воссоединиться со своей семьей».
Британский депутат Тюлип Сиддик, который был в контакте с семьей Загари-Рэтклифф, сказал в воскресенье, что первой поездкой Загари-Рэтклифф после удаления следа на лодыжке будет визит к ее бабушке.
Загари Рэтклифф, сотрудница фонда Thomson Reuters, была арестована в аэропорту Тегерана в апреле 2016 года. Она пыталась вернуться в свой дом в Лондоне после посещения своей семьи со своей дочерью Габриэлой, которой в то время было 22 месяца.
Правительство Ирана обвинило ее в сотрудничестве с организациями, якобы пытающимися свергнуть режим, обвинения, которые она и Фонд Thomson Reuters последовательно отвергают. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы.
42-летняя Загари-Рэтклифф была переведена из тюрьмы под домашний арест в разгар пандемии коронавируса в Иране. По данным британского правительства, ранее в этом году она все еще находилась под домашним арестом.
В 2019 году она получила британскую дипломатическую защиту, и Amnesty International классифицировала ее как узницу совести.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте в начале этого года, заявил, что правительство «делает все, что в его силах», чтобы добиться освобождения Загари-Рэтклифф из «совершенно необоснованного содержания под стражей в Тегеране».
Линдси Исаак и Ханд Атай Алам внесли свой вклад в этот отчет.
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