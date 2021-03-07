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Назанин Загари-Рэтклифф: британско-иранскому гуманитарному работнику удалили монитор с лодыжки, но ему предстоит новая дата суда

7 марта, 2021
Toma Kulikov

Загари Рэтклифф почти год находится под домашним арестом из-за пандемии коронавируса. Ее пятилетний тюремный срок истекал в воскресенье.

«Я все еще пытаюсь контролировать то, что происходит, но новости неоднозначны», Ричард Рэтклифф Он сказал CNN. Маркировка голеностопного сустава была исключена из первого дела, но Назанин был вызван в суд на следующей неделе по второму делу. Так что игры продолжаются “.

Полуофициальное иранское информационное агентство ISNA процитировало Хаджа Кармани, адвоката Назанин Загари, которая сказала, что 14 марта ее будут судить по другому обвинению.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал, что приветствует эту новость. «Мы приветствуем удаление отметки на щиколотке Назанина Загари-Рэтклиффа, но продолжающееся обращение Ирана с ней недопустимо», – написал он в воскресенье в Twitter. «Ей нужно разрешить вернуться в Великобританию как можно скорее, чтобы воссоединиться со своей семьей».

Британский депутат Тюлип Сиддик, который был в контакте с семьей Загари-Рэтклифф, сказал в воскресенье, что первой поездкой Загари-Рэтклифф после удаления следа на лодыжке будет визит к ее бабушке.

Загари Рэтклифф, сотрудница фонда Thomson Reuters, была арестована в аэропорту Тегерана в апреле 2016 года. Она пыталась вернуться в свой дом в Лондоне после посещения своей семьи со своей дочерью Габриэлой, которой в то время было 22 месяца.

Правительство Ирана обвинило ее в сотрудничестве с организациями, якобы пытающимися свергнуть режим, обвинения, которые она и Фонд Thomson Reuters последовательно отвергают. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы.

В сентябре иранские государственные СМИ сообщили, что Загари-Рэтклифф и ее адвокат были вызваны в суд “Отделения 15” по Ему грозят новые обвиненияОднако дополнительных подробностей он не предоставил. Остается неясным, что может повлечь за собой новое обвинение или новые обвинения.
Британское правительство призвало Новые обвинения «Это несостоятельно и неприемлемо».

42-летняя Загари-Рэтклифф была переведена из тюрьмы под домашний арест в разгар пандемии коронавируса в Иране. По данным британского правительства, ранее в этом году она все еще находилась под домашним арестом.

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В 2019 году она получила британскую дипломатическую защиту, и Amnesty International классифицировала ее как узницу совести.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте в начале этого года, заявил, что правительство «делает все, что в его силах», чтобы добиться освобождения Загари-Рэтклифф из «совершенно необоснованного содержания под стражей в Тегеране».

Иранское государственное телевидение транслирует невидимое видео с Назанин Загари-Рэтклифф
Джонсон был лично вовлечен в дело. В 2017 году, когда он был госсекретарем, он был Пришлось извиниться за серьезную ошибку В нем он сообщил парламентскому комитету, что Загари-Рэтклифф изучала журналистику во время своего визита в Иран. Позже он объяснил, что до ареста она была в гостях у родственников.
Эти комментарии, по-видимому, привели к тому, что Загари-Рэтклифф была вызвана на внеплановое слушание, а замечания Джонсон были приведены в качестве доказательства того, что она участвовала в «пропаганде, направленной против режима». Через месяц это Путешествие в Тегеран Настаивать на освобождении задержанных в Иране лиц с двойным гражданством.
Загари Рэтклифф, по крайней мере, заполнил его Три голодовки Так как одна из них была арестована в отчаянной попытке получить медицинскую помощь по поводу опухоли в груди и онемения конечностей. В феврале прошлого года ее семья заявила, что, по их мнению, она заразилась коронавирусом в тюрьме Эвин за пределами Тегерана. Ее муж сказал, что Загари-Рэтклифф лечилась в августе 2018 года в больнице после приступов паники. В 2019 году ее сторонники заявили, что это было Переведен в психиатрическую больницу Госпиталь в Тегеране и запретил навестить отца.

Линдси Исаак и Ханд Атай Алам внесли свой вклад в этот отчет.

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