Назначенный Россией губернатор Херсонской области Украины в четверг предложил помочь ее жителям уехать на фоне ожесточенных боев между наступающими российскими и украинскими войсками, что привело к быстрому отрицанию его заместителем факта «эвакуации».

В видеообращении к Telegram Владимир Сальдо публично обратился к Москве за помощью в перемещении мирных жителей в более безопасные районы России. «Каждый день города Херсонской области подвергаются ракетным обстрелам», — сказал Сальдо.

«Таким образом, руководство Херсона решило дать херсонским семьям возможность выезжать в другие регионы Российской Федерации на отдых и учебу», — сказал он, добавив, что люди должны «уезжать с детьми». «Мы предложили всем жителям Херсонской области при желании защитить себя от последствий ракетных ударов… выехать в другие районы», — добавил он.

Но через несколько мгновений заместитель губернатора области опубликовал видео, в котором заявил, что обращение Сальдо к Москве «не было призывом к эвакуации». «Есть, и Херсонщину эвакуировать нельзя», — заявил Кирилл Стримосов в письменном комментарии, добавив: «Никто не планирует выводить российские войска из Херсонщины».

Херсон — одна из четырех украинских областей, которые Россия официально присоединила к своей территории в этом месяце. Киев и Запад осудили этот шаг как незаконную аннексию. Россия взяла под свой контроль большую часть Херсонской области в первые несколько дней после начала вторжения в феврале, и украинские власти заявляют, что сотни тысяч ее жителей бежали, в том числе половина довоенного населения областной столицы.

С августа он был центром крупной контратаки, в ходе которой, по словам Киева, было отбито более 1170 квадратных километров (450 квадратных миль) земли. Любые крупные территориальные потери в Херсоне ограничили бы доступ России к Крыму на юге, куда Киев стремился вернуться с момента его оккупации Россией в 2014 году.

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