Найден ли подводный путь к затерянному городу Атлантиде?

Не каждая дорога ведет в Рим.

Некоторые следы, кажется, ведут в середину океана — например, тот, который недавно заметили ученые в Тихом океане под названием «Дорога в Атлантиду».

В конце прошлого месяца океанографы на борту EV Nautilus исследовали дно Национального морского памятника Папаханаумокуакеа, подводной цепи вулканических гор у побережья Гавайев, когда они наткнулись на то, что выглядело как хорошо сохранившаяся каменная дорога на дне. на море.

29 апреля исследователи были поражены, увидев такое сооружение на глубине 3376 футов под водой недалеко от морской вершины горы Нутка. открытие, как часть Luʻuaeaahikiikekumu Путешествиена видео во время группы Круглосуточная трансляция на YouTube.

«Это дорога в Атлантиду», — послышался голос ученого на заднем плане.

Океанографы исследовали побережье Гавайев, когда обнаружили хорошо сохранившуюся каменную дорожку к морскому дну. YouTube/EVNautilus

Исследователи были поражены, увидев такое сооружение на глубине 3376 футов под водой, недалеко от вершины прибрежной горы Нутка. YouTube/EVNautilus

Только около 3% из 583 000 квадратных миль морского дна, на котором отслеживался след, ранее были нанесены на карту учеными. YouTube/EVNautilus

Другой добавил: «Это действительно уникальная структура».

«Это дорога из желтого кирпича», — сказал третий исследователь.

«Ты что, шутишь? Это безумие», — прокричал дополнительный голос.

Только около 3% из 583 000 квадратных миль приходится на территорию национального морского памятника Папаханаумокуакеа, хотя известно, что его пики возвышаются более чем на 16 000 футов над морским дном и всего на 200 футов ниже поверхности воды.

Если бы затерянный город Атлантида был реальным, согласно писаниям Платона, он бы упал недалеко от Гибралтарского пролива в Средиземном море. Живая наука

Изображение авторской дороги Фрэнка Бома из желтого кирпича в страну Оз, изображенное журнальным иллюстратором Джоном Реей Нилом, около 1900 года. Гетти Изображений

Легенда об Атлантиде возвращается в диалоги Платона, Написано около 360 г. до н.э. — первые записи о Затерянном городе в истории. В рассказе о философе город был метафорой коррупции власти, богатства и промышленности. Другими словами, он создавался строго как сюжетный прием, а не как инструмент доисторического фольклора. Кроме того, нет никаких следов археологических или геологических свидетельств затонувшего города.

Ученые также совершенно уверены, что мир страны Оз существовал только в воображении автора «Чудесного волшебника страны Оз» Л. Фрэнка Бома, опубликовавшего оригинальную историю в 1900 году.

Гиалокластит, видимый здесь среди краев лавовых скал, представляет собой скопление морского стекла, образовавшееся во время подводных или ледяных извержений вулканов. Геологическая служба США

Исследователи на борту «Наутилуса» повеселились, назвав его захватывающим клипом «Следуйте по «дороге из желтого кирпича» к геологическим особенностям подводных гор хребта Лилиуокалани» для социальных сетей, но они объяснили истинную природу кирпичного образования в подписи.

«То, что может показаться «дорогой из желтого кирпича» к легендарному городу Атлантиде, на самом деле является примером активной древней вулканической геологии», — написали они.

То, что на самом деле увидела команда, позже было идентифицировано как гиалоклит, «вулканическая порода, образовавшаяся в результате мощных извержений, когда многие фрагменты породы оседают на морское дно», объяснили они, в то время как «уникальные 90-градусные трещины», которые сделали ее похожей на камень Возможно, результатом его укладки на дороге стал результат «мультиструйного нагрева и охлаждения».

Нынешняя миссия, финансируемая Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, направлена ​​на более глубокое понимание того, как образовались северо-западные Гавайские острова. Они также надеются Откройте для себя здоровые сообщества коралловых рифов А губка есть Под угрозой глобально.