Найт устанавливает очередной рекорд – Швейцария выходит в полуфинал мирового женского хоккейного матча.

Калгари – Хилари Найт установила новый мировой рекорд женского хоккея для Соединенных Штатов, а в субботу Швейцария впервые за почти десять лет вышла в полуфинал.

Действующий чемпион Найт повел американцев с двумя голами и передачами в их четвертьфинальной победе над Японией со счетом 10: 2.

Набрав 80 очков за карьеру на чемпионате мира, Найт превзошел Ками Гранато как небывалого лидера чемпионата Америки.

Найт, обладатель восьми титулов чемпиона мира вместе с США, занимает третье место по очкам после бывших канадцев Хейли Викенхайзер (86) и Джины Хейффорд (83).

«Я отдаю должное игрокам, – сказал тренер сборной США Джоэл Джонсон. “Они были великолепны. Они начали очень быстро и продолжали играть в таком темпе, поэтому было интересно наблюдать. Было здорово получить эту победу, и мы вернемся вместе завтра (в воскресенье), чтобы начать подготовку к полуфиналу”.

Лаура Циммерманн забила победный гол в дополнительное время для Швейцарии, победив Россию 3: 2 в четвертьфинале.

Циммерманн из Швейцарии вышел в полуфинал понедельника в Калгари, забив гол за 5:29 в дополнительное время.

Сенья подтолкнул Леманна Циммерманна, который однажды обогнал Валерию Меркушеву, одержал первую победу Швейцарии на турнире.

Позже в субботу в четвертьфинале хозяева встретились с Канадой и Германией, а Финляндия – с Чехией.

Медальные матчи во вторник.

Россия вела 2: 0 после первого периода с двумя голами Елизаветы Родновой (1:18) и Илоны Марковой (8:32).

Эвелина Рассел в 9:30 и Фиби Штайнс в 17:44 сыграли вничью в третьем периоде со сборной Швейцарии.

Швейцарская звезда Андреа Бриндли была снята с игры раньше, чем забила два гола за три броска.

Саския Маурер с облегчением остановила все 28 бросков, с которыми столкнулась на пути к победе.

Меркушева провела 27 бросков из 30 с поражением.

Предыдущий лучший результат Швейцарии на чемпионате мира был бронзовым признаком в 2012 году. Швейцарцы также выиграли бронзу на Олимпийских играх в 2014 году.

В Швейцарии не было лучшего бомбардира Алины Мюллер, которая получила травму лодыжки в конце турнира в матче первого предварительного раунда против России.

История продолжается

Швейцария проиграла тот матч со счетом 3: 1, а в группе А пошла со счетом 0: 4, уступив России 1: 3.

Алекс Карпентер и Грейс Зумвинкель дважды забили за сборную США в четвертьфинальной победе над Японией. Американцы заняли второе место в группе А со счетом 3: 1.

Восходящая защитница Кэролайн Харви забила гол и сделала две передачи. Голы за американцев забили Меган Килер, Брианна Декер и Дэнни Камеранезе.

Аканэ Сига спасла парой мячей за сборную Японии, которая заняла второе место в группе B со счетом 3-1.

США превзошли Японию – 61-12. Обе страны использовали обоих охранников.

Американская звезда Алекс Каваллини дисквалифицировала 8 из 10 за два отрезка, прежде чем Николь Хенсли заняла третье место.

Японка Нана Фудзимото позволила американцам забить первые семь голов, прежде чем Аканэ Кониси успокоила их после середины матча.

Этот отчет был впервые опубликован канадской прессой 28 августа 2021 года.

Канадская пресса