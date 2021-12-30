Наконец, конец линейки устройств BlackBerry

BlackBerry, компания, которая раньше доминировала в умных мобильных устройствах, недавно объявила, что наконец прекратит поддержку основных сервисов, поддерживающих ее телефоны. С 4 января телефоны больше не будут получать питание с помощью инициализации, что означает, что они постепенно потеряют возможность подключаться к сетям, в том числе сотовой.

Это может показаться трудным вообразить, если бы вы тогда не пользовались сотовыми телефонами, но когда-то BlackBerry доминировала на рынке смартфонов. Устройства на основе клавиатуры получили широкое распространение в корпоративных условиях, отчасти потому, что предоставляемые ими службы обычно выполняются через серверы BlackBerry, что обеспечивает высокий уровень безопасности и контроля. Одним из признаков его важности было то, что ранние внутренние сборки Android выглядели как дешевый клон BlackBerry, а не дешевый клон iPhone, который в итоге был выпущен.

В отличие от разработчиков Android, руководство BlackBerry было ошеломлено популярностью iPhone. Он отказался от экранных консолей и полагался на свой удушающий контроль над корпоративными услугами для поддержания своего рынка. После выпуска iPhone компании потребовалось больше года, чтобы разработать собственный телефон с сенсорным экраном, и его программное обеспечение еще некоторое время после этого оставалось странным сочетанием старого и нового. Между тем корпоративные пользователи влюбились в свои телефоны Apple и Android и заставляют свои ИТ-отделы поддерживать их.

Объявления

BlackBerry в конечном итоге отказалась от собственных телефонов и начала выпускать версии Android, прежде чем полностью уйти из бизнеса по производству оборудования (теперь она в основном предоставляет услуги корпоративной безопасности). Последняя выпущенная версия BlackBerry OS датируется 2013 годом, поэтому затронутые здесь устройства сейчас очень старые. Обещанный период поддержки истек более года назад, поэтому обещание уже выполнено.

Последствия прекращения поддержки подробно описаны в Страница часто задаваемых вопросов Используется предыдущий производитель устройств. Основное изменение заключается в том, что BlackBerry больше не будет отправлять обновления для этих устройств. Информация о предоставлении предоставляет подробную информацию о том, как устройства устанавливают соединения с различным типом сетевого оборудования, включая сотовые сети и сети Wi-Fi. В результате в неопределенный момент в будущем сетевые обновления, сделанные поставщиками услуг, будут означать, что устройства BlackBerry больше не смогут обмениваться данными. В результате BlackBerry заявляет, что от ее устройств «больше не ожидается надежной работы, включая передачу данных, телефонные звонки, SMS и функции 9-1-1».

Есть несколько программных сервисов, работа которых зависит от подключений к серверам BlackBerry. Итак, если вы полагаетесь на что-то вроде BlackBerry World или BlackBerry Link, оно перестанет работать на четвертый день.

Число людей, которых это может затронуть, очень мало. Тем не менее, это знаменует конец того, что когда-то было очень важной технологией.