Наконец-то в лордов ситхов можно будет играть на Switch.

Скриншот : Стремиться / Обсидиан / Нинтендо

Вчера студия занималась портом игры для Nintendo Switch. Рыцари Старой Республики II: Лорды ситхов объявить Что ранее существовавшая ошибка, ломающая игру, наконец-то была исправлена. Сделать невозможным закончить игру.

Раньше те, кто покупал портвейн обсидиан Звездные войны Это была РПГ вынужден обманывать Их путь мимо краш-сцен игры. Это было решено с помощью чит-меню в игре, но в лучшем случае это было полезное решение. Котаку Попробуйте использовать этот метод, чтобы пропустить кат-сцену игры в конце поздней игровой миссии, но попадание на корабль приведет только к краху игры. Но радуйтесь: глючные прицелы наконец исправлены. В некотором роде.

После обновления игры я, наконец, смог играть в сцены из предыдущих выпусков, не выходя на главный экран Switch. Однако есть одно предостережение. Кутюр 2 У него есть особая способность, которая увеличивает скорость вашего передвижения и незаменима в игре, которая заставляет вас пересекать большое количество пустого пространства. Компромисс заключается в том, что игра накладывает фильтр размытия на ваш экран, пока навык активен. Новый патч, возможно, исправил сцены, но он делает так, что эти фильтры размытия идут к указанным сценам. Таким образом, вы получаете грубые скриншоты, подобные этому:

Скриншот : Стремление / Обсидиан / Котаку

Кутюр 2 В нем много кинематографических сцен, которые воспроизводятся автоматически, когда вы переходите невидимую границу, поэтому вы не можете отключить фильтр вручную при запуске. Размытость прекращается по истечении времени навыка, но, возможно, это немного ухудшило мой опыт. Но, по крайней мере, теперь я могу перемещаться на другие планеты!

Aspyr намеренно запускал неотделимую игру? да. Я раздражен? Да, тоже. Но я понимаю, что ванильная версия Кутюр 2 Он также был выпущен в сломанном и глючном состоянии. Возможно, одна из таких игр всегда обречена на несовершенство. В любом случае, я бы порекомендовал сохранить несколько резервных копий сохранений на тот случай, если вы ждете более ужасных ошибок в конце игры.