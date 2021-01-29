Напоминание: вы можете потребовать игры для PS5 PS Plus, даже если у вас еще нет консоли.

Если вы являетесь участником PlayStation Plus, вы имеете право на несколько игр каждый месяц. Когда в ноябре была запущена PS5, количество ежемесячных игр увеличилось до трех – две для PS4 и одна для PS5. Очевидно, это здорово, если вы можете получить одну из новых консолей Sony, но что, если у вас возникнут проблемы с ее поиском? PS5 стокИли просто ждете скачка? Вы пропустили дополнительную игру для PS Plus, верно? Ну, не обязательно.

Вы можете легко указать, какие игры для PS5 поставляются с PS Plus, даже если у вас другое оборудование. Возьмем этот месяц Манетер Например. Если вы хотите иметь возможность играть в нее на своей будущей PS5, вы можете добавить ее в свою библиотеку через приложение для смартфонов PlayStation или на веб-сайте магазина PlayStation. Просто войдите в свою учетную запись PSN, используя любой из них, найдите игру с помощью поиска и нажмите «Добавить в библиотеку». После этого в вашей игровой библиотеке появится Maneater, и вы сможете загрузить его, как только настроите свою новую блестящую PS5.

Это, конечно, относится к Уничтожить все звезды После запуска 2 февраля и для любой будущей игры для PS5 это будет PS Plus. Добавляя игры в свою библиотеку через браузер или приложение, вы гарантируете, что не потерялись в этих бесплатных версиях PS5. Это очень просто, но сразу ничего не видно. Если вы обнаружите на PS Plus игру для PS5, в которую хотите поиграть, отсутствие PS5 не означает, что вы в конечном итоге не сможете в нее играть.

Есть ли в вашей библиотеке игры для PS5 PS Plus таким образом? Вы потребуете Destruction AllStars, чтобы вы могли играть, как только у вас будет PS5? Расскажите нам в комментариях ниже.