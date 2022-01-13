Напряженность в отношениях между Россией и Украиной не полностью учтена в ценах на товары

Напряженность в отношениях между Россией и Украиной обостряется, и трейдеры еще не в полной мере осознают риски, которые может представлять конфликт для рынка сырьевых товаров, особенно природного газа, пшеницы и кукурузы.

Уоррен Паттерсон, глава отдела товарной стратегии ING, говорит, что любой потенциальный конфликт может увеличить вероятность сбоев в товарных потоках. США и Евросоюз также могут взаимодействовать в случае конфликта, что приведет к санкциям против России, которые могут «подействовать на поставки ряда товаров на мировые рынки», говорит он, — и ни один из этих факторов не является по цене на рынке.

Переговорщики из США и России недавно провели переговоры о напряженности вокруг Украины на фоне наращивания российской военной мощи вдоль ее границы. в Обсуждения показали небольшой прогресс. США и их союзники рассматривают возможность введения экономических санкций против России, если Москва введет войска через украинскую границу.

Паттерсон говорит, что природный газ входит в число товаров, которые, вероятно, пострадают, если ситуация ухудшится. «Украина является важным транзитным маршрутом для российских потоков в Европу», — говорит он, а Россия является крупным поставщиком природного газа в Европейский Союз, удовлетворяя почти 50% потребностей региона в импорте.

Цены на природный газ выросли в прошлом году, так как растущий мировой спрос из-за жаркой летней погоды и сокращение производства электроэнергии ветряными турбинами способствовали резкому сокращению поставок топлива.

Европа зависит от транзита российского газа через Украину, особенно с учетом того, что 2022 год начался с рекордно низких запасов газа в Европе, поскольку Германия не одобрила и не сертифицировала потоки по «альтернативному маршруту в Россию», говорится в уже завершенном «Северном потоке — 2». трубопровод. Джеймс Хокстеп, директор отдела газовой аналитики в регионе EMEA, S&P Global Platts. Он сказал, что европейские стандартные цены на природный газ в первый месяц года торгуются более чем в четыре раза по сравнению со средним показателем за пять лет и в последние месяцы были неустойчивыми.

Проданы голландские фьючерсные контракты на газ TTF на февраль по цене 75,90 евро (86,86 долларов США) за мегаватт-час 12 января. Контрактные цены недавно выросли примерно до 180 евро в декабре, но год назад были около 18,62 евро. Platts Analytics ожидает, что потоки будут продолжаться через Украину, а цены значительно снизятся после принятия Nord Stream 2 в третьем квартале этого года, говорит Хакстепп.

Но недавний рост напряженности на границе с Украиной подвергает трубопровод риску дальнейших задержек или полной отмены, что может привести к «продолжению экстремальных цен и волатильности в 2023 году», сказал он. Чтобы оценить риски для будущих российских потоков, трейдерам необходимо следить не только за тем, что происходит в России, Украине и Европе, но и за Вашингтоном, где все еще обсуждаются новые санкции в отношении «Северного потока — 2».

Потенциальный конфликт между Россией и Украиной также может сделать уязвимыми рынки пшеницы и кукурузы, поскольку обе страны являются важными поставщиками этих товаров, говорит Паттерсон из ING.

Ожидается, что в текущем маркетинговом году Украина экспортирует более 24 миллионов метрических тонн пшеницы, что составляет почти 12% от общего объема мирового экспорта, говорит Питер Майер, глава отдела аналитики зерновых и масличных культур S&P Global Platts. Между тем, экспорт кукурузы из страны, как ожидается, достигнет 32,5 млн метрических тонн, или примерно 16% мирового экспорта, говорит он.

««Любое нарушение работы портов Черного моря может стать движущей силой рынка в случае эскалации конфликта».«

— Питер Майер, S&P Global Platts



кукуруза CH22,

-2,05%

С00,

-2,05%

и пшеница WH22,

-1,62%

Вт00,

-1,62%

Майер говорит, что цены подскочили весной 2014 года, когда Россия вторглась в Крым. Доля украинского рынка в мировом экспорте кукурузы осталась такой же, как и восемь лет назад. Тем не менее, общий объем экспорта кукурузы с тех пор вырос на 62,5%, говорит он, и его доля на экспортном рынке пшеницы также удвоилась.

«Любое нарушение работы портов Черного моря может стать движущей силой рынка в случае эскалации конфликта», — говорит Майер, но на данный момент это «обычный бизнес, несмотря на усиление напряженности».