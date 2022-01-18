Напряженность между Россией и Украиной: двухпартийная делегация Сената США встречается с президентом Украины в связи с угрозой российского вторжения

Двухпартийная делегация — сенаторы-демократы Джейн Шахин от Нью-Гэмпшира, Крис Мерфи и Ричард Блюменталь от Коннектикута и Эми Клобушар от Миннесоты, а также сенаторы-республиканцы Роб Портман от Огайо, Кевин Крамер от Северной Дакоты и Роджер Уикер от Миссисипи — стремились подтвердить Приверженность государств стране, где Россия стягивает десятки тысяч военнослужащих вдоль границы с Украиной.

Мерфи сообщил журналистам по телефону из Киева, что Украина нацелена на увеличение поддержки со стороны США, но страна находится «на боевой проверке» и «готова».

«Если Путин думает, что он пойдет в центральную или западную Украину без серьезной борьбы, это означает, что он в корне неверно истолковал украинский народ и его готовность», — сказал демократ из Коннектикута.

Во время встречи Зеленский сказал делегации США: «Для Украины и для нашего народа очень важно, что вы сегодня с нами». По данным украинского правительства . «Это свидетельствует о неизменной двухпалатной и двухпартийной поддержке нашего государства, а также его суверенитета и территориальной целостности», — сказал он.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил CNN, что ожидает, что делегация США представит Конгрессу настойчивые рекомендации по ужесточению санкций против Россия После встречи в понедельник. Визит следует за серией дипломатических встреч на прошлой неделе, которые, как надеялись союзники США и НАТО, заставят Россию отказаться от своей агрессии против соседних стран. Украина . Но переговоры не привели к каким-либо прорывам, поскольку Россия не брала на себя обязательства по деэскалации, а основные требования Москвы, в том числе о том, что НАТО никогда не должна принимать Украину в альянс, не были началом, заявили представители США и НАТО. На прошлой неделе официальный представитель США сообщил CNN, что у Соединенных Штатов есть информация, указывающая на то, что Россия подготовила группу оперативников для проведения фальшивой операции на востоке Украины в попытке Создайте повод для вторжения . Ряд украинских правительственных веб-сайтов в пятницу подвергся кибератаке, что, как предупредили европейские официальные лица, приведет к дальнейшей эскалации напряженности. Два источника, знакомые с его поездкой, сообщили CNN, что директор ЦРУ Билл Бернс встретился с Зеленским во время ранее запланированной поездки на прошлой неделе. READ Южная Корея предоставит животным юридический статус, чтобы они могли столкнуться с жестоким обращением и брошенными Официальный представитель США заявил, что Бернс «консультировался со своими коллегами из разведки в связи с опасениями по поводу нового вторжения России в Украину». «Они обсудили текущие оценки рисков для Украины. Находясь там, он также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности». ЦРУ придерживается давней политики не комментировать и не объявлять публично о поездке директора. «В это время крайних провокаций со стороны России как никогда важно подтвердить нашу твердую двухпартийную поддержку суверенитета Украины», — говорится в заявлении Клобушар в понедельник. Этому сообщению поддержал Уикер, заявивший, что Украина «находится на границе осажденного свободного мира». «Эта суверенная страна заслуживает непоколебимой поддержки своих американских друзей в этот опасный и решающий период», — добавил он. На прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен проинформировал группу американских законодателей об исследовании поездок в Украину, сообщила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Турия Нуланд. «Он будет следить за ними по всем аспектам политики и следить за тем, чтобы они были в курсе последних событий, как в области дипломатии, так и в отношении затрат и наших обязательств перед украинцами, которые были очень богатыми и сытыми, как вы знаете и спрашиваете. чтобы они несли сообщения о готовности и единстве», — сказала она на брифинге для прессы в Госдепартаменте». Официальные лица США и европейские союзники предупредили, что Москва столкнется с беспрецедентными экономическими последствиями, если она вторгнется в Украину, но администрация Байдена до сих пор давала понять, что не будет использовать санкции в качестве средства сдерживания. «Если Россия хочет двигаться вперед с помощью дипломатии, мы полностью готовы сделать это, в полном объеме с нашими союзниками и партнерами. Если Россия хочет пойти по пути вторжения и эскалации, мы тоже готовы к этому, агрессивно», Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил CBS в воскресенье, что ответ отрежет их стратегическую позицию». READ Разведка предупреждает о военном коллапсе в Афганистане, несмотря на заверения Байдена «Поэтому, с нашей точки зрения, мы стремимся как к сдерживанию, так и к дипломатии, и мы были ясны и последовательны в этом, вновь полностью объединившись с трансатлантическим сообществом», — сказал он. Эта история была дополнена комментариями сенатора Криса Мерфи и подробностями о визите директора ЦРУ Билла Бернса в Украину.

Дженнифер Ханслер из CNN, Кайли Этвуд, Наташа Бертран, Кэти Бо Лиллис и Мэтью Ченс внесли свой вклад в этот отчет.