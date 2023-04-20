НАСА заявило, что вспышка над Киевом была не его спутником

33 минуты назад

Чтобы воспроизвести этот контент, включите JavaScript или попробуйте другой браузер. объяснить видео, Смотрите: Загадочная белая вспышка озарила киевское небо

Таинственная вспышка осветила небо украинской столицы Киева, вызвав множество спекуляций.

Официальные лица в Киеве заявили, что подозревают, что спутник НАСА упал на Землю, но космическое агентство США сообщило Би-би-си, что он все еще находится на орбите.

Украинские ВВС указали, что вспышка, вероятно, была метеоритом.

Как бы то ни было, военно-воздушные силы, похоже, были уверены, что это не было вызвано российской воздушной атакой — слишком знакомый случай со времен прошлогоднего вторжения.

Яркое свечение наблюдалось в небе над столицей около 22:00 (19:00 мск).

Глава киевского военного ведомства Сергей Попко сообщил в Telegram, что объявлена ​​воздушная тревога, но «ПВО не включено».

«По предварительной информации, это явление произошло в результате падения на Землю космического спутника НАСА», — сказал Попко.

Космическое агентство США объявило ранее на этой неделе, что списанный спутник массой 660 фунтов (300 кг) вернется в атмосферу в среду.

НАСА заявило, что космический корабль RHESSI, который используется для наблюдения за солнечными вспышками, был запущен на низкую околоземную орбиту в 2002 году и был выведен из эксплуатации в 2018 году.

Но Роб Маргетта из Управления связи НАСА сообщил Би-би-си, что спутник все еще находился на орбите в момент наблюдения вспышки и вернется в атмосферу Земли ночью.

Он добавил, что НАСА и Министерство обороны США продолжают отслеживать индекс Рези.