Насралла по поводу выборов в Израиле: Нетаньяху находится в сложной ситуации

Генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла подчеркнул, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится в «сложной ситуации и внутреннем кризисе» после выборов на прошлой неделе, и сравнил ситуацию Нетаньяху с бывшим президентом США Дональдом Трампом в своей речи в среду, и Насралла сослался на отказ. Осуществить мирный план «Сделки века», предложенный администрацией Трампа, в котором говорится, что Трамп был первой стороной, проигравшей сделку, а Нетаньяху, которого он называл второй стороной сделки, оказался в трудном положении. позиция. Также.

Арабские СМИ цитируют Насраллу, сказавшего, что «сделка века погибла из-за стойкости палестинцев и падения одной из сторон этой сделки, Дональда Трампа». Он добавил: «Вторая сторона сделки века, Нетаньяху, находится в сложной ситуации и не знает, сможет ли он сформировать правительство внутри вражеского образования».

«Выборы подчеркивают кризис руководства организации, рассредоточенность и раздробленность Кнессета, а также уверенность в этом образовании, основанную на иллюзии», – добавил он. Хизб Аллах Лидер.

Насралла добавил, что Израиль «обеспокоен» иранскими террористическими группировками в регионе, отметив, что «ось сопротивления» (это имя, которое Иран использует для обозначения себя и своих ставленников) прошла «наихудший и самый опасный этап в истории». его история “. История последних десяти лет, включая события в Ливане, Сирии, Ираке и жестокую осаду Ирана ».

Генеральный секретарь подчеркнул, что террористические группы накапливают силу и возможности, которые определят войну в будущем.

Насралла заявил, что Соединенные Штаты и Израиль находятся на «пути упадка», предостерег страны региона от ставок на Америку и призвав к внутреннему диалогу между странами региона для решения проблем вместо американского вмешательства.

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Лидер “Хезболлы” сослался на озабоченность США по поводу России и Китая и заявил, что международные усилия направлены на предотвращение конфронтации с Ираном наряду с Россией и Китаем, объяснив, что это является причиной попыток продления ядерного соглашения.

Что касается политического и финансового кризиса в Ливане, Насралла сказал, что политикам пора отложить свои требования и позволить сформировать новое правительство, которое могло бы спасти страну от беспрецедентного финансового кризиса. Насралла сказал в телеобращении: «Он сказал, что в последние дни предпринимаются« серьезные и коллективные усилия »по смягчению политического кризиса, который несколько месяцев мешал переговорам кабинета министров, отметив, что Ливан движется к краху в свете финансового краха, который произошел. представляет собой наиболее серьезную угрозу его стабильности с 1975 по 1990 г. Гражданская война, но сварливые политики не могут сформировать правительство в течение нескольких месяцев. Мишель Аун Разногласия противоречили друг другу с октября, разрушая надежды на то, что вспять ухудшающийся финансовый кризис в Ливане, поскольку Харири сказал, что Аун пытался диктовать министерские места, чтобы получить право вето, в то время как партия Ауна обвинила Харири в попытке организовать большинство для себя и своих союзников. Союзник Ауна, «Хезболла», ранее призывал к формированию правительства, и новое правительство могло бы провести реформы и высвободить столь необходимую иностранную помощь.